Vòng 8 giải Nữ VĐQG: Than KSVN lấy lại vị trí nhì bảng

(VTC News) -

Gặp TP.HCM II là cơ hội để Than KSVN tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở giai đoạn lượt về giải bóng đá Nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2022. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Đoàn Minh Hải lập tức đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép rất lớn lên phần sân của TP.HCM II.

Nhưng trong 45 phút đầu tiên, hiệu quả và tính chính xác ở những tình huống cuối cùng là điều mà Than KSVN còn thiếu. Họ vẫn có thể tạo ra một vài tình huống có thể ghi bàn nhưng Thuý Hằng và các mũi công của đội bóng vùng mỏ dứt điểm chưa chuẩn xác. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Than KSVN (đỏ) giành chiến thắng trước TP.HCM II.

Thế trận trong hiệp 2 không có nhiều thay đổi khi Than KSVN tiếp tục chiếm ưu thế trên sân, Nhưng sự khác biệt chính là cái duyên ghi bàn của các tiền đạo vùng mỏ đã trở lại. Phút 48, từ đường căng ngang chuẩn xác của Nguyễn Thị Vạn, Thuý Hằng ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho Than KSVN sau 2 pha dứt điểm cận thành liên tiếp.

Phút 56, Thuỳ Dung tạt bóng chuẩn xác để Thuý Hằng băng vào đệm bóng chuẩn xác nhân đôi cách biệt cho Than KSVN. 4 phút sau, Hà Thị Nhài nâng tỉ số lên 3-0 trong một tình huống sút bóng ở cự li gần.

Trận đấu khép lại với bàn thắng ấn định tỉ số 4-0 cho Than KSVN do công của Mỹ Hằng. Chiến thắng thuyết phục trước TP.HCM II giúp Than KSVN có được 15 điểm, lấy lại vị trí nhì bảng từ tay Hà Nội I. Thầy trò HLV Đoàn Minh Hải có được 15 điểm sau vòng 8 vòng đấu.

Kết quả: Than KSVN 4-0 TP.HCM II

Ghi bàn:

Than KSVN: Nguyễn Thị Thuý Hằng (48’, 56’), Hà Thị Nhài (60’), Mỹ Hằng (87’)

Lịch thi đấu vòng 9:

Ngày 9/10:

15h30: Hà Nội II – Hà Nội I

18h00: Than KSVN – Thái Nguyên T&T

Ngày 10/10:

15h30: TP.HCM I – TP.HCM II