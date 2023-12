Võ Hạ Trâm: Chồng Ấn Độ không bao giờ nhìn người phụ nữ khác khi đi với tôi

(VTC News) -

Vợ chồng ca sĩ Võ Hạ Trâm là khách mời của chương trình The Khang Show số mới nhất. Chia sẻ trong chương trình, cặp đôi cho hay sự giản dị của Võ Hạ Trâm chính là điểm khiến cô ấy thu hút anh chồng người Ấn Độ - Vikas.

Võ Hạ Trâm cho biết, cô và chồng Ấn Độ gặp nhau vào năm 2019 trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. "Tụi tôi gặp nhau trong không gian tiệc của một người bạn. Lúc đó chắc Vikas ấn tượng về tôi nhiều hơn vì tôi là người phụ nữ rất đơn giản trong buổi tiệc lộng lẫy. Đó là tiệc của người ta, đâu phải của tôi mà tôi làm lố. Nhưng đơn giản ở đây là đẹp đơn giản chứ không phải là tôi không mặc đồ tử tế".

Võ Hạ Trâm và Vikas trong chương trình.

Anh Vikas cũng nhanh chóng xác nhận điều này: "Cô ấy rất đơn giản và tôi không nghĩ cô ấy là ca sĩ nổi tiếng. Tôi thích sự chân thành của cô ấy khi chúng tôi nói về nhiều thứ, đó là điều khiến tôi ấn tượng".

Nam doanh nhân người Ấn Độ còn cho biết thêm, điểm đặc biệt thu hút của Võ Hạ Trâm chính là cô ấy có thể đem lại cho anh cảm giác được kết nối và thấu hiểu:

"Khi bạn gặp một người mà ngay trong cuộc nói chuyện đầu tiên bạn có cảm giác mình biết người đó từ rất lâu rồi. Trong khi có những người bạn gặp nhiều lần nhưng lại không có sự kết nối.

Thường thì đi dự tiệc tôi khó có thể nói chuyện với người khác một cách dễ dàng. Tôi cảm thấy ngại nên không thể nói chuyện. Nhưng khi gặp cô ấy, chúng tôi đã nói rất nhiều.

Khi trao đổi số điện thoại và trò chuyện nhiều hơn, tôi phát hiện ra chúng tôi có cùng ngày sinh nhật. Có lẽ vì có cùng cung hoàng đạo nên chúng tôi có nhiều điểm chung".

Võ Hạ Trâm cùng chồng và con gái.

Nam doanh nhân cũng hài hước chia sẻ thêm: "Trước khi quen cô ấy, Facebook của tôi thường không có người kết bạn. Nhưng sau đám cưới với cô ấy, tôi có 5000 - 6000 lời mời kết bạn và tôi biết cô ấy khá nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc".

Chia sẻ về lý do lựa chọn Vikas làm chồng, Võ Hạ Trâm cho hay: "Tôi cảm nhận được sự chân thành và an toàn ở người đàn ông này. Với Vikas, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên tôi đã cảm nhận được sự chân thành và an toàn.

Đây là người đàn ông duy nhất đi với tôi mà không nhìn bất cứ người phụ nữ nào khác. Đôi khi thấy phụ nữ đẹp tôi vẫn nhìn nhưng anh ấy thì không. Từ đó tôi nhận ra anh ấy là người đàn ông cho mình chỗ dựa rất vững chắc".

Vikas dí dỏm cho biết trước khi gặp Võ Hạ Trâm, anh từng đi xem bói và nghĩ mình sẽ đi tu vì trong suốt 6, 7 năm liền anh không quen bất cứ cô gái nào. Võ Hạ Trâm cũng hài hước xác nhận: "Trước khi gặp nhau, cả hai đứa tôi đều nghĩ mình không phải người bình thường, ai cũng nghĩ mình sẽ đi tu đó chứ".

Võ Hạ Trâm tiết lộ chồng không nhìn bất cứ người phụ nữ nào khi đi cùng cô.

Mặc dù cảm thấy rất hợp nhau nhưng sau 6 tháng hẹn hò, được Vikas đề nghị cưới, nữ ca sĩ không đồng ý. Phải sau 2 năm, Võ Hạ Trâm mới chấp nhận:

"Từ những kinh nghiệm đã trải qua, tôi phải khôn hơn chứ. Anh ấy còn là người nước ngoài nữa, tôi cần thời gian để hiểu người đàn ông này, về tính cách, văn hóa… và xem mình có thể dung hòa được không. Quanh tôi cũng có nhiều trường hợp lừa gạt tình cảm, tôi rất sợ nên phải cẩn thận".

Võ Hạ Trâm cũng thừa nhận nếu nghĩ đến việc kết hôn với người nước ngoài, cô chưa từng nghĩ mình sẽ cưới 1 người đàn ông Ấn Độ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại cô nhận định đây là quyết định đúng đắn:

"Ngoài một số khác biệt về văn hóa, những hành xử về đối nhân xử thế của văn hóa Ấn Độ và Việt Nam rất giống nhau. Cả Việt Nam và Ấn Độ đều là nền văn hóa truyền thống. Tôi nghĩ quyết định kết hôn với người Ấn Độ là chính xác vì tôi là người phụ nữ truyền thống, tôi thích sự an toàn trong gia đình".