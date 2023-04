Võ Hạ Trâm chia sẻ lý do hát tiếng Hindi trong MV mới

Mới đây, Võ Hạ Trâm đã cho ra mắt MV "Về với em" - sản phẩm đầu tiên trong dự án "The Love Journey" do nữ ca sĩ thực hiện tại Ấn Độ, với kinh phí 5 tỷ đồng. Võ Hạ Trâm gây bất ngờ khi diện sari như một cô gái Ấn Độ, khoe vũ đạo sôi động, sexy và lần đầu hát bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Hindi trong MV.

"Mẹ chồng tôi không nói tiếng Anh còn tôi không nói được tiếng Ấn. Vì thế, mỗi lần gặp gỡ, hai mẹ con chỉ chào 'Hello' và cười với nhau, không trò chuyện được gì hơn. Lần này tôi quyết tâm tập hát tiếng Hindi nhờ sự hỗ trợ của ông xã Vikas. Tôi muốn mẹ chồng hiểu con dâu đang hát gì, sản phẩm của tôi có nội dung thế nào", Võ Hạ Trâm nói.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm cho biết cô nỗ lực tập hát bằng tiếng Hindi trong MV mới để mẹ chồng người Ấn Độ có thể xem và hiểu sản phẩm của con dâu Việt

Ca sĩ tiết lộ phần lời bằng tiếng Hindi trong MV do chính chồng cô viết. Ca từ là những lời nguyện thề của một cô gái gửi đến người mình yêu, khẳng định cô không ngại vượt ngàn dặm xa để được bên nhau. Phần điệp khúc bắt tai với tiết tấu dồn dập, nhiều đoạn được Võ Hạ Trâm ngân nga ấn tượng. Nữ ca sĩ có dịp khoe chất giọng cao vút, đầy nội lực, khiến người nghe thán phục.

Võ Hạ Trâm kể cô sang Ấn Độ thăm gia đình chồng, kết hợp thực hiện dự án mới từ giữa tháng Hai. Ca sĩ và mẹ chồng đã khóc vì xúc động khi hội ngộ sau hơn hai năm vướng dịch COVID-19.

"Hai mẹ con ôm nhau khóc ngay lúc tôi vừa về đến nhà Vikas ở thành phố Chittaurgarh, bang Rajasthan. Do lịch trình công việc bận rộn, tôi và êkíp chỉ ghé qua một lúc rồi lại lên xe di chuyển đi ghi hình dự án luôn", Võ Hạ Trâm nói.

Võ Hạ Trâm và mẹ chồng

Sản phẩm có những cảnh quay mô tả vẻ đẹp vùng Rajasthan, phía Tây Ấn Độ với pháo đài Chittaurgarh Fort, sa mạc Thar, hồ Gadisar, tòa nhà Patwon ki Haveli Yan. Võ Hạ Trâm liên tục biến hóa thành cô dâu người Ấn với 8 trang phục đủ màu sắc, kiểu dáng từ truyền thống đến hiện đại.

Dàn vũ công, nhạc công người Ấn góp phần khiến MV của Võ Hạ Trâm thêm sôi động, hấp dẫn. Nữ ca sĩ cho biết để có màn khoe cơ bụng, vóc dáng sexy trong sản phẩm mới, cô đã nỗ lực ăn kiêng và tập luyện trong thời gian dài, sau khi sinh con gái.

Hình ảnh Võ Hạ Trâm trong MV "Về với em" quay ở Ấn Độ

Nữ ca sĩ tiết lộ cô cùng hơn 200 cộng sự, gồm cả người Việt và người Ấn, đã đi 800 km, qua 12 địa điểm, 15 lần thay đổi layout trang điểm, trang phục. Chi phí cho dự án của Võ Hạ Trâm do chồng cô - doanh nhân Ấn Độ Vikas - tài trợ. Đây là sản phẩm đầu tư kinh phí lớn và tâm huyết nhất của Võ Hạ Trâm từ trước đến nay, sau liveshow "This is Me" (năm 2019).

Theo nữ ca sĩ, dự án "The Love Journey" không chỉ nói về tình yêu cô dành cho ông xã Vikas mà còn là tình yêu với gia đình, quê hương, đất nước. "Tình cảm sâu sắc đó là động lực để tôi vượt mọi trở ngại, quyết tâm thực hiện dự án Việt - Ấn lần này. Tôi muốn qua âm nhạc góp phần kết nối hai nền văn hóa của hai quốc gia mình yêu", Võ Hạ Trâm nói.

Không chỉ tài trợ tiền tỷ và viết lời cho ca khúc, ông xã Võ Hạ Trâm còn quán xuyến mọi công việc ở Ấn Độ như liên hệ êkíp, làm phiên dịch, đảm đương việc hậu cần, xách đồ, chăm lo cho vợ. Võ Hạ Trâm hạnh phúc vì trong hai tuần làm việc ở quê chồng, cô có ông xã kề cận, được các cộng sự và cả người dân địa phương hỗ trợ nhiệt tình, giúp dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Ông xã Võ Hạ Trâm quán xuyến mọi công việc ở Ấn Độ như liên hệ êkíp, làm phiên dịch, đảm đương việc hậu cần, xách đồ, chăm lo cho vợ

Hải Thụy