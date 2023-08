Vô địch V-League, Văn Hậu và đồng đội nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an

Chiều 30/8, CLB CAHN đã làm lễ tổng kết tại Trung tâm đào tạo bóng đá PVF Công an Nhân dân ở Hưng Yên. Mùa giải 2023, CLB CAHN đã bất ngờ tái lập thành tích của HAGL trước đây khi đoạt cúp vô địch ngay khi thăng hạng. CAHN đã giành 38 điểm sau 20 trận đấu, bằng CLB Hà Nội nhưng hơn chỉ số phụ.

Tại lễ tổng kết, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đã chúc mừng thành công của CAHN, đồng thời cho biết Bộ Công an sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để BHL, cầu thủ và tập thể đội bóng phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam. Với thành tích vô địch V-League, 6 thành viên của CLB CAHN trong đó có hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài và Vũ Văn Thanh đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.

Đoàn Văn Hậu và các đồng đội được khen thưởng vì thành tích giúp CLB CAHN vô địch V-League. (ảnh BCA)

V-League 2023, CLB CAHN liên tục khuấy đảo thị trường chuyển nhượng với một loạt bản hợp đồng “bom tấn”. Có thể kể đến những cái tên như Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Phan Văn Đức hay Quang Hải, Philip Nguyễn…Đội bóng của HLV Foiani bứt lên ở giai đoạn cuối mùa giải một cách ngoạn mục để giành chức vô địch. Đặc biệt hơn cả, CAHN đánh bại nhiều đối thủ mạnh ở các vòng đấu cuối dù không cần ông Foiani, người chỉ đạo đội bóng là ông Trần Tiến Đại.

Với diễn biến trên, CAHN hứa hẹn sẽ còn tiếp tục là ứng viên lớn, gây ngạc nhiên ở các mùa giải tới.