Đề cử đội hình tiêu biểu V-League 2023: CLB Công an Hà Nội góp 4 đại diện

(VTC News) -

Danh sách đề cử đội hình tiêu biểu gồm 22 cầu thủ. Trong đó, CLB Viettel chiếm 5 cái tên là Bùi Tiến Dũng, Phạm Văn Phong, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đức Chiến.

Nhà đương kim vô địch V-League, CLB Công an Hà Nội đứng thứ hai với 4 cầu thủ, gồm Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh và Jhon Cley. Trong khi đó, Hà Nội FC chỉ có 3 cái tên là Tuấn Hải, Caion và Bùi Hoàng Việt Anh. Các tuyển thủ quốc gia của Hà Nội FC như Văn Quyết, Duy Mạnh, Hùng Dũng không góp mặt.

CLB Viettel áp đảo danh sách bầu chọn đội hình tiêu biểu mùa giải.

Ở vị trí thủ môn, Phạm Văn Phong cạnh tranh với Đặng Văn Lâm và Trần Nguyên Mạnh. Hàng thủ có 7 người. Ngoại trừ ngoại binh Janclesio thì những người còn lại đều là tuyển thủ quốc gia.

Ở hàng tiền vệ, ngôi sao trẻ của CLB Thanh Hóa - Nguyễn Thái Sơn được điền tên. Anh cạnh tranh cùng những gương mặt nổi tiếng như Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hải Huy hay Nguyễn Đức Chiến.

Trên hàng công, Tuấn Hải là cầu thủ nội duy nhất trong danh sách đề cử. 3 cái tên còn lại là các ngoại binh Rafaelson, Bruno Cunha và Herlison Caion.

Bên cạnh đội hình tiêu biểu V-League 2023, một số giải thưởng khác sẽ được công bố gồm cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, huấn luyện viên hay nhất, bàn thắng đẹp nhất, đội bóng phong cách.

Các giải thưởng sẽ được công bố trong buổi lễ V-League Award 2023. Sự kiện diễn ra tại Hà Nội hôm nay 31/8 lúc 18h30.

Đề cử đội hình tiêu V-League 2023

Thủ môn: Phạm Văn Phong (Viettel), Đặng Văn Lâm (CLB Bình Định), Trần Nguyên Mạnh (CLB Nam Định)

Hậu vệ: Bùi Tiến Dũng (Viettel), Hồ Tấn Tài (CLB Công an Hà Nội), Đoàn Văn Hậu (CLB Công an Hà Nội), Vũ Văn Thanh (CLB Công an Hà Nội), Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC), Janclesio (CLB Hà Tĩnh)

Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Bùi Văn Đức (CLB Hà Tĩnh), Nguyễn Hải Huy (CLB Hải Phòng), Lâm Ti Phông (CLB Thanh Hóa), Nguyễn Thái Sơn (CLB Thanh Hóa), Jhon Cley (CLB Công an Hà Nội), Nguyễn Đức Chiến (Viettel)

Tiền đạo: Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Bruno Cunha (CLB Thanh Hóa), Rafaelson (CLB Bình Định), Caion (Hà Nội FC)