Vinhomes West Point - Đẳng cấp sống giữa trung tâm phía Tây Thủ đô

Vị trí vàng liền kề cộng đồng dân cư văn minh

Nằm ngay nút giao Phạm Hùng – Đỗ Đức Dục - tâm điểm của khu trung tâm phía Tây, Vinhomes West Point trở thành viên ngọc sáng thừa hưởng trọn vẹn lợi thế của khu vực phát triển bậc nhất thủ đô hiện nay. Đồng thời, dự án giống như mảnh ghép hoàn thiện, cùng với một loạt các cao ốc, chung cư cao cấp như Landmark 72, Vinhomes Green Bay, Vinhomes Skylake, Vinhomes Gardenia…; làng Châu Âu, khu Hàn – Nhật Mỹ Đình không chỉ tạo ra diện mạo mới mà còn quy tụ được cộng đồng dân cư văn minh, đẳng cấp cho phía Tây thành phố.

Vinhomes West Point rực sáng bên cạnh các công trình mang tính biểu tượng của Hà Nội

Bên cạnh đó, vị trí tâm điểm của khu trung tâm phía Tây cũng đem đến cuộc sống tiện nghi, thuận lợi cho cư dân Vinhomes West Point. Các công trình biểu tượng của thành phố như Trung tâm Hội nghị quốc gia, Khu liên hợp thể thao quốc gia; trung tâm thương mại cao cấp Gardenia, cơ sở y tế cùng các trường học chất lượng quốc tế như Đoàn Thị Điểm, Marie Curie, Chuyên Hà Nội – Amsterdam… đều nằm trong bán kính 2 km. Cư dân chỉ mất 5 – 10 phút di chuyển để có thể tới các cơ quan hành chính, kinh tế, giáo dục cũng như các địa điểm giải trí, mua sắm hàng đầu.

Sống đẳng cấp giữa trung tâm mới

Không chỉ tiện ích ngoại khu, cư dân sẽ được tận hưởng hàng loạt dịch vụ đỉnh cao ngay trong nội khu. Đây cũng chính là lý do giúp Vinhomes West Point khẳng định vị thế giữa một loạt dự án bất động sản lớn xung quanh.

Bên cạnh trường mầm non quốc tế Vinschool, siêu thị Vinmart, khu thương mại sầm uất, sảnh lounge sang trọng…, chủ đầu tư còn đem đến dịch vụ 5 sao theo tiêu chuẩn vận hành Vinhomes cùng hệ thống an ninh, an toàn chuẩn mực: đội bảo vệ kết hợp camera an ninh đa lớp, kiểm soát phân tầng thang máy, lối ra vào riêng cho căn hộ và văn phòng… Đặc biệt, "resort trên không" khoáng đạt với các tiện ích cao cấp từ bể bơi bốn mùa, khu thiền & yoga, phòng tập golf cho tới sân chơi trẻ em, vườn hoa cảnh quan..., hứa hẹn mang lại trải nghiệm hấp dẫn, không hề thua kém các khu resort 5 sao.

Vinhomes West Point xứng đáng là chốn mơ ước của nhiều người nhờ sở hữu những giá trị đẳng cấp mà rất ít dự án có được

Hệ sinh thái Live - Work – Play hoàn với bể bơi bốn mùa thuộc top lớn nhất, hiện đại nhất thủ đô cùng rất nhiều tiện ích 5 sao chuẩn Vinhomes

Vinhomes West Point - Cơ hội “sinh lời vàng” cho các nhà đầu tư thông thái

Với tốc độ phát triển như vũ bão của khu trung tâm phía Tây, Vinhomes West Point đã, đang và sẽ tiếp tục là “mỏ vàng” của thị trường bất động sản.

Tháng 8 này, chủ đầu tư đã tung ra thị trường một loạt các gói ưu đãi hấp dẫn, góp phần làm thị trường bất động sản phía Tây càng trở nên sôi động hơn. Cụ thể, khách hàng ký Thỏa thuận đặt cọc mua căn hộ tòa W2, W3; căn hộ văn phòng tòa W1, W2 sẽ được tặng gói đồ gia dụng tân gia lên tới 250 triệu đồng, tặng gói miễn phí dịch vụ từ 80 – 150 triệu đồng tùy loại căn hộ, trừ thẳng vào giá căn hộ.

Hơn thế, giá mua căn hộ sẽ tiếp tục được khấu trừ 6% nếu thanh toán bằng vốn tự có. Riêng tòa W2, W3, khách hàng sẽ được nhận thêm gói du lịch châu Âu trị giá 2% giá trị căn hộ. Ngoài ra, bất cứ khách hàng nào khi mua nhà tại dự án đều nhận được voucher mua xe Vinfast tới 200 triệu đồng.

Đặc biệt, căn hộ hai chìa khóa Dual key Officetel thuộc tòa W1 chính là "món hời" được nhiều nhà đầu săn đón nhiều nhất bởi "siêu phẩm đầu tư" này mang đến giải pháp an cư - đầu tư phá vỡ mọi giới hạn thông thường: không gian sống linh hoạt cho gia đình nhiều thế hệ, cho thuê homestay, văn phòng, vừa ở vừa kết hợp kinh doanh...

Phối cảnh 3D cho thấy sự tối ưu diện tích và công năng sử dụng của “siêu phẩm đầu tư” Dual key Officetel tòa W1