The Origami ra mắt ấn tượng tại Vinhomes Grand Park

Thành công liên tiếp từ sự ra mắt 2 phân khu The Rainbow và The Manhattan – thiết lập nên những kỷ lục bán hàng trên thị trường bất động sản, tối 26/7, tại công viên trung tâm 36ha, chủ đầu tư Vinhomes tiếp tục tạo nên “cú hích” cho thị trường bằng một đại nhạc hội ấn tượng ra mắt dự án The Origami.

Mang phong cách Nhật Bản đặc trưng, buổi lễ ra quân The Origami được ví như đại tiệc mang đậm dấu ấn văn hoá và tinh thần Nhật Bản với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí, âm nhạc ấn tượng kéo dài từ chiều cho tới nửa đêm như Cuộc chiến Sumo, nhảy Yosakoi, bi lắc, cuộc thi tranh tài giọng hát The Origami’s Got Talent giữa các đại lý…

Lấy cảm hứng từ tên gọi của dự án “The Origami”, sân khấu chính được thiết kế như cánh hạc giấy thể hiện hình ảnh hai cánh sải rộng, vút bay mang theo hi vọng và niềm lạc quan về một tương lai tươi sáng, thành công.

Ngay ở phần đầu của buổi lễ, những thước phim mãn nhãn về The Origami được hé lộ, đây là dự án nâng tầm phong cách sống kiểu Nhật, tạo nên đẳng cấp khác biệt, hứa hẹn đem tới cuộc sống xanh chưa từng có.

Toạ lạc tại cửa ngõ của Đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Origami sở hữu tầm nhìn không giới hạn thu trọn sân golf đẳng cấp, bao quanh bởi kênh đào xanh mát. Mảng xanh tiếp tục được chủ đầu tư ưu tiên với bộ đôi vườn Nhật nội khu kiến tạo không gian sống thư thái, an nhiên bên nhịp sống sầm uất.

Ông Nguyễn Đức Quang, Phó tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing, Công ty Cổ phần Vinhomes đánh giá: “The Origami chính là dự án đáng được mong đợi nhất trong năm 2020. Một dự án đặc biệt mang nhiều tâm huyết của đội ngũ kiến tạo để thiết lập một chuẩn mực đô thị mới của thị trường bất động sản phía Nam. Một dự án mang Tinh thần Nhật cùng Chuẩn sống xanh độc đáo giữa lòng Đại đô thị Vinhomes Grand Park”.

Không khí trở nên bùng nổ khi có sự góp mặt của robot ảo Riga – điều chưa từng có tại các sự kiện bất động sản phía Nam. Riga đã có màn tương tác hoàn hảo với người thuyết trình dự án, tạo sự phấn khích và thích thú cho khách tham dự. Đây cũng là hình ảnh biểu tượng cho đại đô thị thông mình Vinhomes Grand Park – nơi tiên phong ứng dụng công nghệ AI, IoT hàng đầu thế giới, đem tới cuộc sống đẳng cấp, hiện đại và tiện nghi tuyệt đối cho cư dân .

Sau phần giới thiệu và đào tạo về dự án, đại diện chủ đầu tư cùng các khách mời chính thức đánh những hồi trống Taiko dền vang truyền thêm ngọn lửa mãnh liệt để khởi động các hoạt động bán hàng cho dự án The Origami.

Màn pháo hoa tuyệt đẹp chính thức đánh dấu thời khắc cái tên The Origami xuất hiện trên thị trường bất động sản, hứa hẹn mang đến tương lai đầy may mắn với phong cách và chuẩn sống khác biệt vươn tầm đẳng cấp.

Ngay sau đó, “đại nhạc hội” chính thức bắt đầu, mở màn bởi phần trình diễn thăng hoa, bùng nổ đầy cảm xúc đến từ 2 ngôi sao hàng đầu là Bích Phương và Isaac với những bản “hit” đặc sắc, mang lại không khí tươi mới, ngập tràn năng lượng cho toàn thể khách mời và khán giả.

Đặc biệt, buổi lễ ra quân kết thúc với những màn trình diễn âm nhạc thăng hoa, bùng nổ đầy cảm xúc đến từ DJ Dương K sau chuỗi tiết mục biểu diễn nghệ thuật – ca nhạc, khép lại một ngày tràn đầy ý nghĩa và ấn tượng.