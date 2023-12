Vĩnh Phúc: Mâu thuẫn tại quán ăn sáng, nam thanh niên cầm kéo đâm chết đối thủ

(VTC News) -

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc ngày 18/12, đơn vị vừa tạm giữ hình Vũ Văn Thạch (sinh năm 1997, trú tại xã Tân Lập, huyện Sông Lô) để điều tra vụ xô xát gây chết người ở đường Nguyễn Tất Thành, TP Vĩnh Yên.

Khoảng 6h cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo của Công an phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên về vụ đánh nhau khiến 1 người tử vong ở đường Nguyễn Tất Thành. Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Vĩnh Yên, Công an huyện Sông Lô tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, bắt giữ nghi phạm.

Vũ Văn Thạch bị bắt giữ sau khi gây án.

Điều tra ban đầu, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định, do mâu thuẫn tại quán ăn sáng, Vũ Văn Thạch dùng kéo đâm vào bụng anh Đoàn Duy L. (sinh năm 1984, trú tại TP Vĩnh Yên) khiến nạn nhân tử vong.

Chỉ 1 giờ sau khi án mạng xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt được kẻ gây án. Đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Mới đây, một vụ xô xát dẫn đến chết người bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ cũng xảy ra tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Khoảng 15h ngày 13/12, sau khi uống rượu, ông Lô Văn T. (62 tuổi) và ông Lô Xuân Ch. (57 tuổi), đều trú ở bản Hữu Văn, xã Châu Kim, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Hai người dùng dao đâm chém nhau, hậu quả là ông T. tử vong tại chỗ, ông Ch. bị thương, được người nhà đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong.