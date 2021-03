Vĩnh Long sắp xét xử Việt kiều Úc bị bắt sau 29 năm sang nước ngoài sống

(VTC News) -

Ngày 30/3, nguồn tin của VTC News cho biết, ngày 1/4, TAND tỉnh Vĩnh Long sẽ mở phiên xử sơ thẩm bị can Trương Tuấn Anh (tên gọi khác Trương Trung Quốc, sinh năm 1952, Quốc tịch Úc, tạm trú tỉnh Trà Vinh) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Khoản 2 Điều 175, Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Trước đó, trong năm 2020, TAND tỉnh Vĩnh Long 2 lần hoãn phiên tòa,

Bị can Trương Tuấn Anh.

Bi can bị bắt vì tội gì?

Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND tỉnh Vĩnh Long, khoảng năm 1987, Nguyễn Thị Bích Phượng (sinh năm 1960) cùng chồng là Trương Tuấn Anh lập nhà máy cán sắt Thuận Thành, trụ sở tại số 105 đường Nguyễn Huệ, phường 2, TX Vĩnh Long, tỉnh Cửu Long (nay là TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà máy này do bà Phượng làm chủ, ông Trương Tuấn Anh phụ trách kỹ thuật và Mai Văn Kỹ là thư ký cho nhà máy.

Trong khoảng thời gian từ 1/3 đến 9/3/1989, Trương Tuấn Anh và vợ đã ký 3 Hợp đồng vay của Trung tâm tín dụng công nghiệp ngoài quốc doanh trực thuộc Liên hiệp xã tỉnh Cửu Long với tổng số tiền 152 triệu đồng (1 hợp đồng vay tín chấp 52 triệu đồng, 1 hợp đồng vay tín chấp 100 triệu đồng, 1 hợp đồng vay 250 lượng vàng 24K có thế chấp tài sản).

Đến cuối năm 1989, ông Trương Tuấn Anh cùng vợ con ra nước ngoài. Ngày 10/9/1990, Trung tâm tín dụng công nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Cửu Long ngừng hoạt động, Trung tâm tiến hành rà soát đối chiếu xác định công nợ, có lập bảng đối chiếu công nợ.

“Tại bảng đối chiếu công nợ thì tổng số vàng vay gốc là 250 lượng vàng 24K tổng số vốn và lãi đến ngày 10/09/1990 là 564,968L. Tổng số tiền bị can Trương Tuấn Anh vay tại khế ước vay tiền số 206 với số tiền gốc vay là 52 triệu đồng đến 10/09/1990 còn lại thực tế vốn và lãi là 188.729.305 triệu đồng.

Đối với hợp đồng vay ngày 09/03/1989 do Nguyễn Thị Bích Phượng vay của Trung tâm tín dụng công nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Cửu Long 100 triệu đồng Trương Tuấn Anh là người ký bảo lãnh vay. Hiện bà Phượng không có mặt tại Việt Nam nên không đặt ra xem xét giải quyết trong vụ án này.

Sau khi Trương Tuấn Anh bỏ trốn ra nước ngoài trên cơ sở báo cáo của Trung tâm tín dụng công nghiệp ngoài quốc doanh và các tài liệu xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cửu Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Quyết định truy nã đối với Trương Tuấn Anh. Đến ngày 5/7/ 2019 thì bắt được Trương Tuấn Anh theo Quyết định truy nã tại ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, Long Hồ, Vĩnh Long”, Cáo trạng của VKSND tỉnh Vĩnh Long ghi rõ.

Hiện, ông Trương Tuấn Anh đang được cho tại ngoại.

Bị can không biết bản thân bị truy nã

Bị can Trương Tuấn Anh cho biết, ngày 5/7/2019, khi đang ở TP Vĩnh Long bị Công an tỉnh Vĩnh Long mời về việc. Tại đây, công an cho biết ông bị truy nã theo Quyết định số 35 ngày 23/1/1990 của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cửu Long.

Bị can Trương Tuấn Anh cho rằng bản thân ông không hề hay biết việc mình bị truy nã.

“Tính đến khi bị bắt tôi đã về Việt Nam thăm bạn bè, đi làm từ thiện khoảng 20 lần mà không hề hay biết mình bị truy nã”, bị can Trương Tuấn Anh nói và khẳng định các khoản vay của ông điều là vay thế chấp chứ không phải là vay tin chấp như cáo trạng nêu.

Bị can cũng nhấn mạnh trị giá tài sản thế chấp của ông thời điểm đó trị giá gấp khoảng 3 lần tổng số tiền ông và vợ vay.