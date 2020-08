Vĩnh biệt nhà lãnh đạo thường xuyên quan tâm báo chí và văn hóa

(VTC News) - Thủ tướng đề nghị CAND lấy nhiệm vụ chính trị làm mục tiêu thi đua, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng trong sạch, tinh nhuệ.

(VTC News) - Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh này.