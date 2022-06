Vincom khai trương 2 trung tâm thương mại mới tại Tiền Giang và Bạc Liêu

(VTC News) -

Sự kiện khai trương với các ưu đãi đặc biệt cùng sự hiện diện của các nghệ sỹ nổi tiếng thu hút hàng ngàn người dân địa phương hào hứng tới tham quan, mua sắm.

Vincom đồng loạt khai trương 2 TTTM mới, mang đến cho người dân tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bạc Liêu điểm vui chơi, mua sắm hiện đại hấp dẫn.

Tọa lạc trên trục đường trung tâm thành phố, Vincom Plaza Mỹ Tho tại Tiền Giang và Vincom Plaza Trần Huỳnh, Bạc Liêu nổi bật với lối kiến trúc tân cổ điển sang trọng và đẳng cấp với tổng diện tích mặt sàn lần lượt là hơn 14.200 m2 và 10.900 m2.

Với việc quy tụ hàng loạt thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế, trải đều các ngành hàng từ tiêu dùng hàng ngày đến các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, vui chơi giải trí, ẩm thực… 2 TTTM hứa hẹn sẽ trở thành “tọa độ niềm vui mới” với những trải nghiệm đẳng cấp, lần đầu xuất hiện tại địa phương.

Tại TTTM mới khai trương, siêu thị hiện đại WinMart sẽ phục vụ 100% nhu cầu thiết yếu hàng ngày của mọi gia đình với các mặt hàng đa dạng, đảm bảo chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các thương hiệu nổi tiếng trong và quốc tế: Skechers, Crocs, Exull Mode, Anta, Pantio, Dooki, Minigood, The Coffee House… tại Vincom Plaza Mỹ Tho, Tiền Giang hay Anta, Exull Mode, Pantio, Lamer, Medicare, May 10, Ninomaxx Concept, The Blues… tại Vincom Plaza Trần Huỳnh, Bạc Liêu sẽ giúp người dân thỏa sức mua sắm những sản phẩm chất lượng cao với giá hợp lý.

Các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm ngay lập tức thu hút các khách hàng đến mua sắm.

Với những tín đồ ẩm thực tại thành phố Mỹ Tho và Bạc Liêu, 2 TTTM Vincom mới chính là địa điểm không thể bỏ qua bởi nơi đây hội tụ đa dạng các thương hiệu ẩm thực, đặc biệt đây là lần đầu tiên Dookki - thương hiệu buffet topbokki nổi tiếng đến từ Hàn Quốc có mặt tại 2 địa phương này.

Bên cạnh đó, các thương hiệu khác như: King BBQ, Sayaka - lẩu ngon chuẩn vị Nhật Bản, Highlands Coffee hay Trung Nguyên Legend cũng lần đầu tiên đánh dấu thành phố Bạc Liêu trên bản đồ các cơ sở của mình tại TTTM Vincom. Tại Mỹ Tho, cửa hàng The Coffee House duy nhất của thành phố, Subin BBQ hay Sayaka đầu tiên của thành phố đều được nằm trong TTTM Vincom Plaza Mỹ Tho, tạo nên một tổ hợp ăn uống hàng đầu cho những người dân “sành ăn” tại địa phương.

Đông đảo các bạn trẻ nô nức trải nghiệm các khu vui chơi trong TTTM Vincom Plaza.

Riêng về giải trí, lần đầu tiên, các khách hàng GenZ và các gia đình trẻ tại 2 địa phương sẽ có cơ hội thử sức với những trò chơi “hot trend”, mới lạ và độc nhất. Nếu tại Vincom Plaza Mỹ Tho, giới trẻ có thể tham gia SpeedBowl – trung tâm giải trí đa chức năng duy nhất tại địa phương gồm các loại hình: khu Bowling, khu Trò chơi điện tử, khu Vui chơi trẻ em; thì tại Vincom Plaza Trần Huỳnh, Bạc Liêu, các gia đình trẻ có thể hòa mình vào “thiên đường” giải trí City Games.

City Games hoạt động theo mô hình “giáo-trí” với rất nhiều hoạt động thể chất, nghệ thuật, giao tiếp xã hội, giúp bé phát triển nhận thức và các kĩ năng cần thiết trong xã hội. Các bé và gia đình cũng có thể trải nghiệm một khu vui chơi giải trí lần đầu tiên xuất hiện tại Mỹ Tho, Bạc Liêu và không kém phần nổi bật khác là Dalmatians Game World với nhiều máy game hiện đại, đa dạng, phong phú.

Ngoài ra, các gia đình tại 2 thành phố Mỹ Tho và Bạc Liêu đều có thể ghé nhà sách Fahasa tại 2 TTTM để mua sắm đồ dùng học tập, những cuốn sách hay, đồ chơi chất lượng cao… và cùng nhau tận hưởng một cuối tuần thật thoải mái, trọn vẹn.

Ca sĩ Lou Hoàng gây ấn tượng với các ca khúc sôi động tại Vincom Plaza Mỹ Tho, Tiền Giang.

Thu hút mọi chú ý trong sự kiện khai trương là sự hiện diện của ca sĩ Lou Hoàng (tại Vincom Plaza Mỹ Tho, Tiền Giang) và ca sĩ Anh Tú (tại Vincom Plaza Trần Huỳnh, Bạc Liêu) mang lại không khí sôi động, trẻ trung, hứa hẹn trở thành điểm hẹn văn hóa - giải trí hấp dẫn hàng đầu tại địa phương.

Vincom Plaza Mỹ Tho và Vincom Plaza Trần Huỳnh đều có kiến trúc hiện đại, quy tụ hàng loạt thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế.

Tiếp nối thành công của các ​trung tâm thương mại Vincom trên cả nước, 2 TTTM Vincom mới đi vào hoạt động trong năm nay đã ghi nhận việc hoàn thành sớm các kế hoạch phát triển năm, đồng thời là dấu ấn khẳng định bước tiến vững chắc của Vincom Retail trong việc phát triển hệ thống, góp phần nâng cao chất lượng sống và tiêu dùng của người dân trên cả nước.

KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT DỊP KHAI TRƯƠNG Chương trình Bốc thăm may mắn “Mở quà niềm vui” áp dụng tại Vincom Plaza Trần Huỳnh và Vincom Plaza Mỹ Tho diễn ra từ 10/6 - 25/6/2022 có tổng giá trị giải thưởng lên tới khoảng 25.000.000VND. Với mỗi hóa đơn tại Vincom trị giá từ 500.000VND và hóa đơn WinMart từ 800.000 đồng, khách hàng sẽ nhận được một phiếu bốc thăm với giải thưởng hấp dẫn: 01 Giải đặc biệt – Xe máy điện VinFast Impes trị giá 14.900.000 đồng; 03 Giải phụ trị giá 5.000.000 đồng, 3.000.000 đồng, 2.000.000 đồng là thẻ VinID hoặc quà tặng hiện vật với giá trị tương đương. Ưu đãi riêng tại các TTTM: 1. Vincom Plaza Mỹ Tho, Tiền Giang Ưu đãi từ 15% đến gần 80% (tùy từng thương hiệu) và nhiều phần quà hấp dẫn tại gần 90% các gian hàng: Skechers, Crocs, Converse, Anta, Exull Mode, Pantio, Ninomaxx Concept, John Henry, Casio, May 10, MediCare, Thế giới Skinfood, HMT, Dookki, The Coffee House… nhân dịp khai trương. 2. Vincom Plaza Trần Huỳnh, Bạc Liêu Ưu đãi từ 15% đến 50% (tùy từng thương hiệu) và nhiều phần quà hấp dẫn tại các gian hàng: Anta, Lamer, Exull Mode, Ninomaxx Concept, May 10, HMT… nhân dịp khai trươngMua 1 tặng 1 toàn bộ menu đồ uống và tặng 100 phần quà cho các hóa đơn từ 99.000VND trong tuần lễ khai trương tại Trung Nguyên Legend.Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem tại www.vincom.com.vn; www.facebook.com/vcpmythotiengiang; www.facebook.com/vcptranhuynhbaclieu