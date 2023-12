Vinamilk 'thắng đậm' 2 giải thưởng lớn tại Human Act Prize 2023

(VTC News) -

Sau gần 4 tháng tổ chức với sự tham gia của hơn 130 dự án ý nghĩa, Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2023 đã vinh danh các cá nhân, tổ chức có những đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng uy tín, mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững.

Vinamilk là đơn vị duy nhất nhận được 2 giải thưởng, đặc biệt là hạng mục lớn và quan trọng nhất là Giải Human Act Prize cho chương trình hành động Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050. Đây là sự ghi nhận cho những sáng kiến, nỗ lực của Vinamilk trong công cuộc phát triển bền vững, giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, với 16 năm thực hiện sứ mệnh “Để mọi trẻ em được uống sữa mỗi ngày”, dự án Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam cũng xuất sắc được vinh danh ở hạng mục Dự án bền bỉ.

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Giám đốc Chi nhánh Vinamilk Hà Nội (ngoài cùng bên trái) nhận Giải Human Act Prize cho Chương trình hành động Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050.

Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050 - Từ cam kết mang tính toàn cầu đến hành động cụ thể, thực tiễn

Việt Nam là quốc gia xếp thứ sáu toàn cầu về chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu. Lượng phát thải khí nhà kính bình quân đầu người ở Việt Nam cũng tăng lên gấp 4 lần trong thế kỷ này và duy trì tốc độ nhanh nhất trên thế giới.

Trước bối cảnh như vậy, Vinamilk hiểu rõ phát triển bền vững là cốt lõi hướng đến cải thiện chất lượng cuộc sống, sức khỏe của người Việt và gìn giữ nguồn tài nguyên quý giá cho các thế hệ sau. Doanh nghiệp luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, năng lượng trong hoạt động, sản xuất.

Chương trình hành động Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050 cũng cho thấy định hướng phát triển bền vững lâu dài của doanh nghiệp. Vinamilk xác định phát triển bền vững là 1 trong 4 mũi nhọn chiến lược trong giai đoạn 2022 - 2026, với mục tiêu bảo vệ môi trường sống và đem lại những lợi ích cộng thêm cho người tiêu dùng.

Thông qua chương trình, công ty khẳng định vai trò tiên phong và đồng hành cùng Chính phủ trong việc thực hiện cam kết Net Zero 2050 và “Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050”.

Chương trình hành động Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050 tập trung vào 4 khía cạnh trọng tâm, xuyên suốt chuỗi giá trị bền vững của doanh nghiệp. Theo đó là lộ trình bài bản, cụ thể với 3 cột mốc giảm thải khí nhà kính.

Vinamilk là công ty sữa đầu tiên tại Việt Nam có nhà máy và trang trại đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS2060:2014. Đây là thành quả của “hành động kép”: nỗ lực cắt giảm phát thải trong sản xuất, chăn nuôi của Vinamilk, đồng thời duy trì quỹ cây xanh để hấp thụ khí nhà kính trong nhiều năm qua.

Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050 kết hợp nhiều giải pháp đồng bộ từ ứng dụng kinh tế tuần hoàn đến đầu tư các công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm thải.

Ông Trần Quang Trung - Chủ tịch Hiệp hội sữa Việt Nam, cho biết: “Dự án Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050 thể hiện sự chủ động của Vinamilk trong việc cam kết và thực hành phát triển bền vững. Dự án có lộ trình rõ ràng và các lĩnh vực trọng tâm giúp việc quản lý dự án tốt hơn, đảm bảo tiến độ thực hiện. Xu hướng Net Zero đang phát triển mạnh mẽ trong ngành sữa Việt Nam, được thúc đẩy bởi những doanh nghiệp đầu ngành như Vinamilk”.

Phát biểu tại lễ trao giải Human Act Prize, bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Giám đốc Chi nhánh Vinamilk Hà Nội, cho biết: “Nhận được giải thưởng danh giá nhất tại chương trình Human Act Prize, Vinamilk cho rằng thành công lớn nhất của doanh nghiệp là truyền tải được thông điệp, tinh thần nỗ lực giảm thiểu và chống lại những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến với cộng đồng.

Qua đây, chúng tôi cũng muốn nhắn gửi đến các cá nhân, đơn vị đang gặp thách thức trên con đường hướng tới phát triển bền vững rằng hãy luôn kiên định với sứ mệnh của mình bởi Net Zero sẽ là chìa khóa cho sự tồn tại và phát triển bền vững”.

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam - 16 năm cải thiện dinh dưỡng cho thế hệ tương lai

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam được Ban tổ chức giải thưởng đánh giá là chương trình vì trẻ em có quy mô triển khai lớn nhất, bền vững nhất tại Việt Nam. 16 năm qua, những chuyến xe của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam luôn đều đặn lăn bánh từ nơi địa đầu Tổ quốc - Hà Giang đến điểm cực Nam đất mũi Cà Mau để mang những ly sữa đến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là 16 năm đọng lại vô vàn những nụ cười, tình yêu thương.

“Những nụ cười hồn nhiên của các em khi được uống sữa là niềm hạnh phúc lớn lao, động lực để Vinamilk vững bước trên hành trình đầy tâm huyết và nhân văn của mình”, bà Nguyễn Thị Minh Tâm chia sẻ.

Niềm vui uống sữa của các em nhỏ là động lực lớn lao để Vinamilk bền bỉ duy trì chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trong suốt 16 năm qua.

Với sứ mệnh "Để mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày", chương trình Quỹ sữa vươn cao Việt Nam đã mang hơn 42 triệu ly sữa bổ dưỡng đến với nửa triệu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn tại 63 tỉnh, thành trên cả nước. Tổng giá trị hỗ trợ tương đương với 200 tỷ đồng.

Chương trình cũng góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của dinh dưỡng cho con trẻ, hướng tới lối sống khỏe mạnh; là nền tảng để hiện thực hóa giấc mơ, chắp cánh cho thế hệ kế thừa vươn cao và vươn xa.

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Giám đốc Chi nhánh Vinamilk Hà Nội (thứ 2 bên trái qua) nhận giải thưởng Dự án bền bỉ cho Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam.

Có thể nói, trong suốt quá trình phát triển, sự đồng hành của Vinamilk dành cho cộng đồng chưa từng bị đứt quãng. Doanh nghiệp luôn tích cực tìm tòi, sáng tạo các hoạt động mới mẻ vì cộng đồng, phù hợp với sự phát triển và thay đổi của xã hội, cũng như đầu tư nguồn lực để duy trì các dự án sẵn có, đạt hiệu quả và bền vững.

Được duy trì bởi cái tâm và sự nỗ lực của doanh nghiệp đầu ngành sữa, 2 dự án Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050 và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam được đánh giá là những chương trình tiêu biểu hướng tới cộng đồng, tạo được nhiều điểm nhấn tích cực cho xã hội.

Giải thưởng hành động vì cộng đồng - Human Act Prize do Báo Nhân Dân chỉ đạo tổ chức, với sự tham gia đồng hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có những đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng uy tín, mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững.