Viettel giành nhiều giải nhất thế giới tại IT World Awards 2022

(VTC News) -

Theo công bố của Ban tổ chức Giải thưởng công nghệ thông tin lớn nhất thế giới - IT World Awards 2022, Viettel là đơn vị đạt nhiều giải thưởng nhất trong số hơn 100 doanh nghiệp CNTT từ khắp nơi trên thế giới tham gia giải thưởng năm nay.

41 sản phẩm/dịch vụ của Viettel tham dự được vinh danh tại 37 hạng mục của IT World Awards. Tổng số lượng giải thưởng năm nay của Viettel tăng gấp 3 lần so với năm 2021. Đây cũng là năm thứ thứ 3 liên tiếp, tất cả sản phẩm/dịch vụ của Viettel đăng ký tham dự IT World Awards đều đạt giải.

Số lượng giải thưởng mà Viettel được vinh danh năm nay là cao nhất trong tất cả các doanh nghiệp tham gia từ khắp nơi trên thế giới, và chiếm 10 % tổng số giải thưởng.

100% sản phẩm/dịch vụ của Viettel tham gia đều đạt giải tại IT world 2022.

Các sản phẩm Viettel được ban tổ chức bình chọn và trao giải nằm trong các lĩnh vực chiến lược được Chính phủ ưu tiên chuyển đổi số là Y tế, Giáo dục, Tài chính, An ninh mạng… Những sản phẩm này đã chứng minh được hiệu quả trong thực tế và được khai thác, sử dụng thường xuyên. Điển hình như Hệ thống hỗ trợ tiêm chủng COVID-19, hệ sinh thái giáo dục; giải pháp thu phí không dừng ETC; hệ thống đa chiều hóa khách hàng dựa trên trí tuệ nhân tạo; giải pháp làm việc từ xa an toàn trên nền tảng đám mây; giải pháp cập nhật tri thức mạng…

Đặc biệt, năm nay, Mytel, công ty thành viên của Viettel tại thị trường Myanmar đã xuất sắc nhận giải Vàng duy nhất hạng mục “Công ty nổi bật của năm” (Hot Company of the Year) lĩnh vực Viễn thông vì những nỗ lực giúp đỡ người dân Myanmar vượt qua khủng hoảng trong đại dịch COVID-19.

Bên cạnh Viettel, các đơn vị thắng nhiều giải năm 2022 có thể kể đến một số công ty công nghệ uy tín khác của thế giới như Intel, AttackIQ, BairesDev, Tek Leaders Inc, ThreatModeler Software, Inc, WatchGuard Technologies, Zyter…