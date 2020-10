Vietravel Airlines nóng lòng muốn cất cánh trước cao điểm Tết

Thủ tướng đồng ý về chủ trương lập hãng

Thủ tướng vừa có công văn số 1399 về việc cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines). Theo đó, Thủ tướng đồng ý Bộ GTVT cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Vietravel Airlines theo quy định tại Điều 110 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Vietravel Airlines dự kiến khai thác tàu bay A320/A321 hoặc B737 với số lượng chỉ 3 chiếc trong năm đầu tiên - 2021.

Bộ GTVT được giao tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, làm rõ năng lực tài chính của doanh nghiệp để bảo đảm mức vốn tối thiểu theo quy định trong suốt quá trình hoạt động thường xuyên của Vietravel Airlines.

Trên cơ sở đó quyết định thời điểm và thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Vietravel Airlines trên cơ sở thẩm định các điều kiện theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với bối cảnh thị trường vận chuyển hàng không.

“Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả hoạt động vận chuyển của ngành hàng không nói chung, bảo đảm an ninh và an toàn hàng không, quốc phòng và an ninh quốc gia trong mọi tình huống”, Thủ tướng chỉ đạo.

Trước đó, Bộ GTVT đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép Bộ GTVT cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Vietravel Airlines.

Văn bản do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn ký nêu rõ: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Vietravel Airlines đầy đủ, hợp lệ, đáp ứng các điều kiện về vốn, phương án đảm bảo có tàu bay khai thác, tổ chức bộ máy và phương án kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm quy định.

Nội dung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Vietravel Airlines đảm bảo phù hợp với Quyết định số 457/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam.

Bộ Tài chính lo Vietravel không đủ tiền

Được biết, trước khi ra quyết định cuối cùng về việc cấp phép bay cho Vietravel Airlines, Bộ GTVT cũng đã có văn bản yêu cầu làm rõ năng lực tài chính của Vietravel trong việc đảm bảo vốn tối thiểu cho Vietravel Airlines.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không VN trên cơ sở báo cáo tiếp thu, giải trình của Công ty Vietravel và Vietravel Airlines về vấn đề này, tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT và đề xuất thời điểm cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Vietravel Airlines.

Bộ GTVT cũng đặc biệt lưu ý, việc giải trình những vấn đề xung quanh góp ý của Bộ Tài chính.

Cụ thể, trong công văn 12042 góp ý kiến về việc cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Vietravel Airlines, Bộ Tài chính cho biết: “Theo Báo cáo tài chính quý III/2019 và Báo cáo tài chính quý II/2020, nguồn vốn Công ty Vietravel đầu tư góp vốn thành lập Vietravel Airlines được lấy từ khoản phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi trong thời hạn 2 năm có tài sản bảo đảm là tài khoản thanh toán của Vietravel Airlines được mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Báo cáo tài chính quý II/2020 của Công ty mẹ Vietravel cho thấy, tổng nợ phải trả là 1.578 tỷ đồng (gồm 862 tỷ đồng nợ phải trả ngắn hạn, 715 tỷ đồng nợ phải trả dài hạn.

Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn là 942 tỷ đồng, chiếm 60% tổng nợ phải trả). Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 10,8 lần. Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn là 0,82 lần. Lợi nhuận trước thuế -65 tỷ đồng.

“Các chỉ tiêu về tình hình tài chính nêu trên cho thấy nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty mẹ Vietravel chủ yếu đến từ nguồn vốn vay thương mại.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 có thể còn tiếp tục kéo dài trong năm 2020 - 2021 và ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (như 6 tháng đầu năm 2020) thì Công ty mẹ Vietravel có khả năng sẽ gặp khó khăn trong việc trả nợ, nhất là khả năng thanh toán khoản trái phiếu trị giá 700 tỷ đồng (được phát hành để đầu tư vào Vietravel Airlines và bị phong tỏa tại ngân hàng) có tài sản bảo đảm là tài khoản thanh toán của Vietravel Airlines được mở tại VPBank sẽ đến hạn thanh toán vào tháng 9/2021.

Trong phương án dự kiến Vietravel Airlines sẽ bị lỗ trong năm đầu khai thác (năm 2021)”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoàng Quang Hải phân tích.

Chủ tịch Vietravel Airlines Nguyễn Quốc Kỳ cho biết, đang gấp rút chuẩn bị báo cáo giải trình về ý kiến của Bộ Tài chính, dự kiến sẽ gửi cơ quan chức năng ngay đầu tuần này.

“Tôi hoàn toàn tự tin về khả năng tài chính của Vietravel cũng như tương lai của Vietravel Airlines. Việc Vietravel Airlines dự kiến lỗ trong năm đầu khai thác cũng là lỗ trong kế hoạch. Theo thời gian, mức độ lỗ sẽ giảm dần và tiến tới hòa vốn, có lãi”, ông Kỳ nói và cho biết thêm: “Dù khai thác 3 hay 8 tàu bay, chúng tôi vẫn phải chi phí như vậy để vận hành bộ máy”.

Cũng theo ông Kỳ, mong muốn lớn nhất vào thời điểm hiện tại là có thể nhanh chóng sở hữu Giấy phép bay, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo như có được Chứng chỉ nhà khai thác tàu bay (AOC) và triển khai các công tác cụ thể liên quan đến đảm bảo an toàn, an ninh, chất lượng dịch vụ.