Vietnam Airlines bị mất nhiều slot bay tại nước ngoài sau dịch COVID-19

Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Bộ Giao thông Vận tải chiều 10/7, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines cho biết sau một thời gian dừng bay do dịch bệnh, doanh nghiệp đã bị mất nhiều slot bay ở London (Anh), trong khi Ấn Độ thực hiện bảo hộ hàng không trong nước nên chỉ cấp 28 slot quốc tế tại 4 sân bay lớn, không cấp thêm cho các hãng nước ngoài.

Vừa qua lãnh đạo Vietnam Airlines sang Trung Quốc đàm phán xin slot ở một số sân bay nhưng cũng không được.

Vietnam Airlines khó xin cấp slot bay ở nước ngoài. (Ảnh minh họa)

Ông Hoà kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ các hãng đàm phán xin slot bay tại nước ngoài, kiểm soát số tàu bay của các hãng để tránh thừa tải cung ứng gây lãng phí nguồn lực cũng như quá tải sân bay, đồng thời đẩy nhanh việc triển khai quy định giá trần vé bay nội địa.

Hiện nay, Vietnam Airlines đã cơ bản phục hồi mạng bay nội địa và quốc tế. Cụ thể, với thị trường quốc tế, hãng đã khai thác 54 đường bay quốc tế với 28 điểm ở 18 quốc gia. Ở thị trường nội địa, hãng này đã khai thác 45 đường bay tới 21 điểm đến.

Tuy nhiên, ông Đặng Ngọc Hòa cho biết, hàng không quốc tế mới phục hồi lượng khách bằng 60% trước dịch COVID-19, lượng khách Trung Quốc chỉ bằng 9% so với trước dịch.

Ngành hàng không còn gặp khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao so với trước dịch, có thời điểm, giá tăng gấp đôi so với năm 2019. Được biết, giá nhiên liệu hiện nay chiếm 50% giá vé máy bay.

Trước những ý kiến của ông Hòa, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu Cục Hàng không, Vụ Quan hệ Quốc tế hỗ trợ Vietnam Airlines trong việc xin slot bay ở nước ngoài. Trường hợp cần thiết, Bộ Giao thông Vận tải sẽ có văn bản hoặc lập đoàn công tác đàm phán, trao đổi trực tiếp với các nước về việc cấp slot các đường bay quốc tế.

"Hãng hàng không Việt Nam khó khăn xin slot đường bay quốc tế, chúng ta cũng phải có quan điểm "có đi có lại" trong đàm phán. Vừa rồi tôi sang làm việc với bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, họ đề nghị các slot trước đây các sân bay của ta cấp cho hãng Trung Quốc phải cấp lại cho họ. Tôi đề nghị các slot đã cấp cho các hãng Việt Nam cũng được giữ lại. Họ vui vẻ, đồng tình", Bộ trưởng Thắng thông tin.

