Vietjet được vinh danh 'Thương hiệu mạnh - Tăng trưởng ấn tượng' 2023

(VTC News) -

Các doanh nghiệp được vinh danh theo các nhóm Kinh doanh xuất sắc, Tăng trưởng ấn tượng, Tiên phong đổi mới sáng tạo, Tăng trưởng xanh, Phát triển bền vững. Trong đó, Vietjet được vinh danh trong top 10 Thương hiệu mạnh - Tăng trưởng ấn tượng.

Cùng được vinh danh trong Top 50 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2023 còn có các doanh nghiệp như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam), Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel), Tập đoàn VinGroup, Tập đoàn FPT, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)…

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT Vietjet (thứ hai từ phải sang) nhận giải thưởng. (Ảnh: H.T)

Theo Ban tổ chức, Hội đồng xét duyệt khảo sát, bình xét Vietjet dựa trên các tiêu chí như: Kết quả kinh doanh, sự tiên phong đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số tạo ra hiệu quả đột phá trong chuỗi kinh doanh và thương mại sản phẩm/dịch vụ; nguồn nhân lực; các cam kết phát triển bền vững…

Trong sáu tháng đầu năm 2023, Vietjet đã khai thác an toàn 65,9 nghìn chuyến bay, vận chuyển trên 12,1 triệu lượt hành khách, trong đó, 3,5 triệu khách quốc tế, tăng 26% và 30% so với cùng kỳ. Vietjet ghi nhận doanh thu vận chuyển hàng không và doanh thu hợp nhất đạt 25,1 nghìn tỷ đồng và 29,5 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt 69% và 85% so với cùng kỳ.

Kết thúc quý III - 2023, Vietjet mở hàng loạt đường bay quốc tế mới, kết nối giao thương kinh tế, phát triển du lịch giữa Việt Nam với các nước. Hãng mở đường bay từ TP.HCM tới Kochi và Tiruchirapplli (Ấn Độ); mở các đường bay từ TP.HCM đến Jakarta (Indonesia), Haneda (Tokyo, Nhật Bản), Đà Lạt - Seoul… Song song với đó, hãng kết nối đường bay từ Việt Nam với 5 thành phố tại Úc (Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide).

Kết thúc quý III - 2023, Vietjet mở hàng loạt đường bay quốc tế mới, kết nối giao thương kinh tế, phát triển du lịch giữa Việt Nam với các nước. (Ảnh: Vietjet)

Hoạt động khai thác ổn định và phát triển, Vietjet đã nhận được đánh giá xếp hạng tín nhiệm BB+ với triển vọng Ổn định (VnBB+) từ Saigon Ratings.

Hãng cũng nhận được nhiều giải thưởng quốc tế và trong nước, gồm “Hãng hàng không hàng đầu châu Á về trải nghiệm khách hàng” do World Travel Awards bình chọn, “Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam” và “Top 10 thương hiệu mạnh - Phát triển bền vững 2023”.

Hoạt động sôi nổi, tích cực của Vietjet đã đóng góp cho phục hồi và tăng trưởng du lịch, đầu tư và kinh tế nói chung trong nước và quốc tế.