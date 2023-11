Việt Nam ủng hộ đẩy mạnh cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 16/11 đã tổ chức phiên thảo luận thường niên về vấn đề cải tổ Hội đồng Bảo an. Tại phiên họp, đại diện các quốc gia thành viên nhấn mạnh Hội đồng Bảo an cần sớm được cải tổ, cả về số lượng, cơ cấu thành viên và phương pháp làm việc, để bảo đảm cơ quan này có thể thực hiện tốt nhiệm vụ duy trì hoà bình và an ninh quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng, xung đột gia tăng ở nhiều khu vực.

Các nước hoan nghênh việc Chủ tịch Đại hội đồng tái bổ nhiệm các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn của Áo và Kuwait làm Đồng Chủ tịch Tiến trình đàm phán liên chính phủ về cải tổ Hội đồng Bảo an (IGN) khoá 78, đồng thời ghi nhận một số tiến triển về thủ tục và phương thức làm việc của Tiến trình đàm phán liên chính phủ về cải tổ Hội đồng Bảo an trong khoá trước.

Tham tán Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Tham tán Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định Hội đồng Bảo an hơn bao giờ hết cần đổi mới theo hướng gia tăng tính đại diện, hiệu quả để thích nghi và phù hợp với thực tế hiện nay.

Để làm được điều này, Hội đồng Bảo an cần mở rộng thành viên, cả thường trực và không thường trực, tăng số ghế cho các khu vực và nhóm nước chưa được đại diện một cách tương xứng, nhất là các nước đang phát triển ở châu Phi và châu Á – Thái Bình Dương.

Đại diện Việt Nam cho rằng, Hội đồng Bảo an đồng thời cần cải tiến phương pháp làm việc để bảo đảm tính dân chủ, minh bạch và hiệu lực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Các cuộc họp công khai cần được tổ chức thường xuyên hơn, trong khi các cuộc họp và tham vấn kín cần hạn chế ở mức tối thiểu.

Việc sử dụng quyền phủ quyết cần giới hạn trong phạm vi các biện pháp được quy định tại Chương VII của Hiến chương Liên hợp quốc. Hội đồng Bảo an cũng cần tăng cường phối hợp, tham vấn Đại hội đồng, các tổ chức khu vực và các nước cử quân tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình trong các vấn đề liên quan.

Tham tán Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên khẳng định, Việt Nam ủng hộ thúc đẩy tiến trình cải tổ Hội đồng Bảo an, trong đó có việc bổ sung các thành tố cần thiết như các tiến trình thương lượng khác của Liên hợp quốc.

Đại diện Việt Nam đánh giá cao các sáng kiến đã được triển khai trong năm qua như truyền hình trực tuyến các cuộc họp, lập trang điện tử để lưu trữ thông tin, tài liệu của cải tổ Hội đồng Bảo an, đồng thời hoan nghênh việc tổ chức các cuộc thảo luận mở, không chính thức để thúc đẩy trao đổi thực chất, đề xuất các ý tưởng mới cho tiến trình quan trọng này.

Từ năm 1992, đề mục về cải tổ Hội đồng Bảo an được đưa vào chương trình nghị sự thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc trên cơ sở Nghị quyết số 47/62. Từ năm 2008, theo Quyết định số 62/557 của Đại hội đồng, Tiến trình đàm phán liên chính phủ (IGN) ra đời và trở thành cơ chế dành riêng cho việc thảo luận các vấn đề liên quan đến cải tổ Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.