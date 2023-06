Vị tỷ phú được giao nhiệm vụ chèo lái Alibaba vượt qua sóng gió là ai?

(VTC News) -

Ông Joseph Tsai, tỷ phú đồng sáng lập Tập đoàn Alibaba và chủ sở hữu của Brooklyn Nets, sẽ tiếp quản vị trí chủ tịch của gã khổng lồ thương mại điện tử để vực dậy tăng trưởng khi nó phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng trong bối cảnh phục hồi chậm chạp sau đại dịch COVID-19.

Tỷ phú Josept Tsai.

Là một phần nội dung của cuộc cải tổ quản lý, thông tin bất ngờ mới được công bố, ông Tsai, 59 tuổi, sẽ thay thế Daniel Zhang làm chủ tịch hội đồng quản trị Alibaba.

Ông Daniel Zhang sắp mãn nhiệm sẽ tập trung lãnh đạo mảng kinh doanh điện toán đám mây của Alibaba khi đơn vị này chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng có thể diễn ra vào đầu năm tới, theo thông báo gần đây của Alibaba.

Đồng sáng lập Jack Ma, hiện là người giàu thứ bảy của Trung Quốc với tài sản ròng trị giá 24 tỷ USD, đã xuất hiện vào ngày hôm qua tại văn phòng Hàng Châu của Chi nhánh Điện toán đám mây, theo một người có kiến ​​thức về vấn đề này, ông đã dần dần rời vị trí công việc ở Alibaba vào năm 2019 để tập trung nhiều thời gian hơn cho dự án giáo dục và hoạt động từ thiện.

Các nhà phân tích cho rằng ông Tsai, một người bạn thân thiết lâu năm của Jack Ma, có thể sẽ tìm cách chống lại sự cạnh tranh từ những công ty như Pinduoduo bằng cách thực hiện chiến lược mà ông trùm vạch ra trong một cuộc họp gần đây.

Theo ông Charlie Chai, một nhà phân tích thuộc tổ chức 86 Research có trụ sở tại Thượng Hải (TQ), cho biết chiến lược đó có thể là tính phí ít hơn từ người bán và bán nhiều sản phẩm giá rẻ hơn để thu hút người dùng.

Shawn Yang, giám đốc điều hành của Blue Lotus Capital Advisors có trụ sở tại Thâm Quyến (TQ), cho biết Tsai sinh ra ở Đài Loan, có hộ chiếu Canada, cũng duy trì cách tiếp cận quản lý tương đối thoải mái và có thể để các nhà quản lý cấp trung tự đưa ra nhiều quyết định hơn. Nhưng các nhà đầu tư đang có thái độ chờ xem sao - sau khi việc cổ phiếu niêm yết tại New York (Mỹ) của Alibaba giảm 4,5% chỉ sau một đêm.

Trên thực tế, công ty trị giá 230 tỷ USD hiện tại đã mất hơn 70% giá trị kể từ khi đạt đỉnh vào cuối năm 2020, do vấn đề cơ chế quản lý (của Trung Quốc) đối với toàn bộ ngành công nghiệp internet đã khiến các nhà đầu tư phải đánh giá lại triển vọng của Alibaba. Ngoài Pinduoduo đang phát triển nhanh chóng, nền tảng video ngắn Douyin cũng đang cố gắng bán các sản phẩm xuất hiện trong một số luồng của nó.

Trong khi Jack Ma dành nhiều năm "nằm im và đi du lịch nước ngoài" sau những ý kiến cá nhân trái chiều, thì Tsai vẫn tiếp tục làm phó chủ tịch điều hành. Ông là thành viên của nhóm sáng lập Alibaba, đã từ bỏ công việc đầu tư vốn cổ phần tư nhân có trụ sở tại Hong Kong - Investor AB, phương tiện đầu tư chính của gia đình Wallenberg của Thụy Điển, để gia nhập công ty thương mại điện tử ở Hàng Châu vào năm 1999 với mức lương hàng tháng chỉ 50 USD.

Trong những năm sau đó, ông trở thành giám đốc tài chính, vị trí mà ông giữ cho đến năm 2013. Tiếp theo, ông bắt đầu vai trò phó chủ tịch điều hành, chịu trách nhiệm một phần về các hoạt động tài chính và đầu tư chiến lược của gã khổng lồ thương mại điện tử.

Nhưng ông trùm này cũng đang đa dạng hóa tài sản của mình, kế hoạch bán khoảng 260 triệu USD cổ phiếu Alibaba đã được tiết lộ ra thị trường vào cuối năm 2022.

Hiện tại, Tsai vẫn kiếm được một phần tài sản ròng trị giá 7,7 tỷ USD của mình từ 1,3% cổ phần của Alibaba, nhưng ông cũng đã xây dựng được một đế chế thể thao và giải trí.

Tsai nắm toàn quyền kiểm soát Brooklyn Nets trong một thỏa thuận trị giá 2,35 tỷ USD vào năm 2019 sau lần đầu tiên mua 49% cổ phần từ tỷ phú người Nga Mikhail Prokhorov hai năm trước đó. Cùng với các nhượng quyền thương mại thể thao khác của ông bao gồm quyền sở hữu New York Liberty từ Hiệp hội bóng rổ nữ quốc gia và hai đội bóng chuyền, San Diego Seals và Las Vegas Desert Dogs.

Tỷ phú Josept Tsai xem đội Brooklyn Nets của ông đấu với Milwaukee Bucks tại Trung tâm Barclays ngày 8/10/2021 ở New York, Mỹ. (Ảnh: Getty)

Niềm đam mê thể thao của vị tỷ phú này có thể bắt nguồn từ thời trung học, ông đã chơi bóng đá và bóng vợt tại trường Lawrenceville School ưu tú ở New Jersey, trước khi được nhận vào Đại học Yale.

Tsai, người có bằng cử nhân kinh tế và Nghiên cứu Đông Á từ Đại học Yale và bằng tiến sĩ luật từ Trường Luật Yale, cũng chơi cho đội bóng chuyền của trường đại học. Kinh nghiệm khởi nghiệp ban đầu của ông bao gồm công việc luật sư liên kết tại công ty luật Sullivan & Cromwell LLP có trụ sở tại New York, và cố vấn chung của New York - dựa trên công ty mua lại Rosecliff, Inc.

Hiện nay, một phần đáng kể tài sản của ông trùm này được quản lý thông qua văn phòng gia đình Blue Pool Capital có trụ sở tại Hong Kong, nơi nắm giữ cổ phiếu, các khoản đầu tư mạo hiểm và tài sản thể thao của Tsai.

Công ty cũng nổi lên vào năm 2021 với tư cách là người mua đã trả 188 triệu USD cho một căn penhouse ở New York (Mỹ) trước đây thuộc sở hữu của tỷ phú Dan Och.

Trong khi đó, Blue Pool là một trong những người ủng hộ sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện đã sụp đổ, theo South China Morning Post. Tsai cũng đã thực hiện thông qua Blue Pool các khoản đầu tư liên quan đến blockchain và tiền điện tử khác, bao gồm cả cổ phần trong Artifact Labs của công ty Web3 và sàn giao dịch blockchain Aver.

Đường Viên (Nguồn: Forbes)