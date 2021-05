Vì sao việc phân chia tài sản vợ chồng Bill Gates phức tạp hơn nhà Jeff Bezos?

Theo Bloomberg, có những dấu hiệu cho thấy vợ chồng Bill và Melinda Gates đã bắt đầu phân chia khối tài sản 146 tỷ USD . Đây sẽ là một quá trình phức tạp và kéo dài. Theo hồ sơ tài chính được công bố ngày 3/5, Cascade Investment - một công ty do Bill Gates thành lập - đã chuyển nhượng số cổ phiếu trị giá hơn 1,8 tỷ USD cho bà Melinda Gates.

Phần tài sản này bao gồm 1,5 tỷ USD cổ phiếu của Công ty Đường sắt Quốc gia Canada và hơn 300 triệu USD cổ phiếu của Tập đoàn AutoNation Inc. Cascade hiện nắm giữ hơn 50 tỷ USD cổ phần tại nhiều công ty như Republic Services Inc., Deere & Co. và Ecolab Inc.

Vụ ly hôn của Bill và Melinda Gates diễn ra hai năm sau cuộc chia tay của CEO Amazon Jeff Bezos và vợ MacKenzie Scott. Khi đó, bà Scott được chia 25% số cổ phần Amazon mà ông Bezos nắm giữ (tương đương 4% cổ phần công ty, trị giá hơn 35 tỷ USD ). Bà Scott lập tức trở thành người phụ nữ giàu thứ tư trên thế giới.

Dinh thự nhà Gates ở Washington. Ảnh: Business Insider.

Các chuyên gia tài chính cho biết việc phân chia khối tài sản 146 tỷ USD của nhà Gates sẽ phức tạp hơn nhiều so với nhà Bezos. Bởi phần lớn tài sản của Jeff Bezos tập trung ở cổ phiếu Amazon. Trong khi đó, tài sản nhà Gates trải rộng ở nhiều loại hình tài sản khác nhau, gồm cổ phiếu, bất động sản, quỹ từ thiện và thậm chí cả thương hiệu cá nhân.

Ước tính cổ phần của Bill Gates ở Microsoft chỉ chiếm chưa đầy 20% tổng tài sản của ông. Tài sản lớn nhất của nhà Gates là công ty đầu tư Cascade Investment. Thông qua Cascade, nhà Gates đầu tư vào bất động sản, năng lượng, khách sạn và nhiều công ty đại chúng. Hồ sơ cho thấy Bill Gates sở hữu 87,3 triệu cổ phiếu Cascade và đã chuyển 14,1 triệu cổ phiếu cho bà Melinda.

Bill Gates cũng là một trong những chủ đất lớn nhất nước Mỹ. Theo thống kê của Land Report, nhà sáng lập Microsoft sở hữu gần 98.000 hecta đất nông nghiệp tại Mỹ (diện tích tương đương Hong Kong), trị giá khoảng 690 triệu USD . Nhà Gates mua nhiều bất động sản đắt đỏ, bao gồm dinh thự rộng 6.130 m2 ở Medina, Washington.

Các chuyên gia tài chính nhận định việc Cascade nhanh chóng chuyển nhượng cổ phiếu cho bà Melinda Gates có thể là dấu hiệu cho thấy hai vợ chồng đã đạt được thỏa thuận phân chia tài sản.

Khối tài sản 146 tỷ USD của vợ chồng Gates gồm nhiều loại hình tài sản khác nhau. Ảnh: CNBC.

"Tôi cho rằng họ đã hoàn tất phần lớn thủ tục phân chia tài sản, có thể là 90-95%", Bloomberg dẫn lời luật sư ly hôn Jacqueline Newman thuộc hãng luật Berkman Bottger Newman & Schein LLP nhận định.

Nhà Gates sống ở bang Washington, nơi áp dụng chế độ đồng sở hữu tài sản. Điều đó có nghĩa là mọi tài sản có được sau khi kết hôn là của chung và được chia đều trừ khi hai vợ chồng có hợp đồng tiền hôn nhân. Nếu vợ chồng nhà Gates quyết định chia đều tài sản, bà Melinda Gates sẽ sở hữu khoảng 65,25 tỷ USD .

Tuy nhiên, hai bên có thể phân chia tài sản theo ý muốn một cách hợp lý. Luật sư gia đình Janet George thuộc McKinley Irvin giải thích: "Không nhất thiết phải là tỷ lệ 50/50. Tòa án có thể phân chia nhiều hoặc ít hơn, tùy thuộc vào những gì gọi là 'công bằng và đúng đắn'".