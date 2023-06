Vì sao tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa?

(VTC News) -

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó viện trưởng Viện KSND thị xã Duy Tiên (Hà Nam) cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã phê chuẩn khởi tố 19 vụ án với 47 bị can là tội phạm ma túy. Đáng chú ý, các cơ quan chức năng vẫn phát hiện nhiều đối tượng phạm tội là thanh niên (trong đó có 5 trường hợp là người dưới 18 tuổi) tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các nhà nghỉ, quán karaoke...

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó viện trưởng Viện KSND thị xã Duy Tiên trả lời PV VTC News.

Mới đây, ngày 18/6, VKSND thị xã Duy Tiên đã ra quyết định phê chuẩn khởi tố vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”; “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra ngày 9/6/2023 tại tổ dân phố Vực Vòng, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên.

Cơ quan chức năng khởi tố 3 bị can: Lò Văn Nhân (SN 2001) đã cùng đồng bọn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có một người dưới 18 tuổi; Lò Văn Nghĩa bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Quảng Văn Thắng bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đáng chú ý, bị can Quảng Văn Thắng chưa đủ 18 tuổi. Cả 3 bị can nói trên đều có đăng ký thường trú tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Các bị can này là lao động tự do.

Phân tích nguyên nhân dẫn tới tội phạm về ma túy trên địa bàn ngày càng trẻ hóa, ông Nguyễn Thành Nam, Phó viện trưởng Viện KSND thị xã Duy Tiên cho rằng thị xã Duy Tiên là một trong những vùng trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội sôi động của tỉnh Hà Nam.

Nơi đây tập trung nhiều khu công nghiệp lớn, đông công nhân, có nhiều nhà nghỉ, nhà trọ, quán karaoke. Bên cạnh đó, vì kinh tế và lợi nhuận, một số quán karaoke đã để cho các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại cơ sở kinh doanh của mình gây mất an ninh, trật tự.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật chưa được quan tâm đúng mức; vai trò quản lý của gia đình đối với con em mình còn buông lỏng chưa được quan tâm chặt chẽ. Đa phần tội phạm là trẻ đang ở tuổi vị thành niên, đến từ các vùng dân tộc thiểu số nên rất dẽ bị lợi dụng, lôi kéo vào con đường mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đánh giá của lãnh đạo Viện KSND thị xã Duy Tiên, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi. Chúng hoạt động chủ yếu thông qua điện thoại, các trang mạng xã hội như Telegram, Zalo. Chúng thường xuyên lợi dụng trẻ dưới độ tuổi vị thành niên vận chuyển ma túy nên việc đấu tranh với loại tội phạm này vô cùng phức tạp, gặp không ít khó khăn cho các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, phá án.

Vì vậy trong thời gian tới, các cấp chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng-chống ma túy, tác hại, hệ lụy của ma túy gắn với công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

Ông Nam cũng cho rằng cần chủ động phối hợp với gia đình, chính quyền cơ sở, vận động người có uy tín trong dòng họ, tôn giáo, già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số quản lý, giáo dục con em tránh nguy cơ bị dụ dỗ, lôi kéo sử dụng, tham gia các đường dây ma túy; giám sát, giúp đỡ người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

6 tháng đầu năm 2023, Viện KSND thị xã Duy Tiên (Hà Nam) đã phê chuẩn khởi tố 19 vụ án với 47 bị can là tội phạm ma túy. Trong đó, tội Tàng trữ trái phép chất ma túy 11 vụ/ 11 bị can (chiếm 58%), Mua bán trái phép chất ma túy 03 vụ/05 bị can, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 04 vụ/29 bị can và Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy 01 vụ/ 02 bị can. Tổng khối lượng các chất ma túy thu giữ là 179,368 gam bao gồm: Heroine 66,571 gam; Methamphetamine 83,841 gam; MDMA 18,46 gam, Ketamine 10,496 gam.

Ánh Dương - Vũ Quang