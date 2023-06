Vì sao tên An Nhiên được nhiều người lựa chọn đặt cho con gái

(VTC News) -

Theo nghĩa Hán Việt, "An" có nghĩa là an lạc, an nhàn, hạnh phúc, bình an, “Nhiên” mang nghĩa thuận theo tự nhiên, hòa hợp với thiên nhiên. "Nhiên" trong tên "An Nhiên" biểu hiện cho sự nhẹ nhàng, mềm mại tự nhiên.

Như vậy "An Nhiên" chính là trạng thái của một tâm hồn bình thản, tự do, tự tại, không ưu phiền, lo nghĩ.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)

Trong cuộc sống hiện đại, cha mẹ đặt con tên An Nhiên chính là mong con sẽ có cuộc đời bình an, hạnh phúc, không ưu phiền, không phải suy tính hay lo nghĩ quá nhiều chuyện trong tương lai. Bên cạnh đó, người sở hữu tên này còn mang hàm ý cuộc sống luôn êm đềm, nhẹ nhàng, gặp nhiều may mắn, không chịu áp lực hay sự gượng ép đến từ người khác.

Ngoài lấy chữ An để làm tên đệm cho tên Nhiên, nhiều bậc phụ huynh còn đặt tên con là An đi kèm với các tên đệm khác nhau nhưng vẫn là mong muốn cuộc đời của con luôn nhẹ nhàng, bình an như chính tên của mình.

Những tên đệm hay ghép với chữ An

Bảo An: Tên này có thể đặt cho cả bé trai hoặc gái. Bảo nghĩa là bảo vật, thứ rất quý giá, được mọi người nâng niu, trân trọng. Bảo còn có nghĩa là bảo vệ, ý chỉ được cha mẹ quan tâm, chăm sóc. Khi đặt tên này cho con, bố mẹ đã thể hiện niềm hạnh phúc và yêu thương vô bờ bến đối với người con, mong muốn con sau này có cuộc sống an yên, được mọi người che chở, bảo vệ.

Bình An: Chữ "Bình" là sự êm ấm, thư thái. “Bình An” gửi gắm trong đó điều mong muốn của cha mẹ, con có cuộc sống bình an, êm đềm, sẽ không gặp bất cứ sóng gió hay trắc trở nào đó.

Gia An: "Gia" là nhà, gia đình. Gia An có ý nghĩa là con sẽ đem lại sự bình yên, đầm ấm cho gia đình.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo

Nguyễn Huệ (Tổng hợp)