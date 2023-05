(VTC News) -

Tên con gái họ Nguyễn năm 2023 được tìm kiếm nhiều nhất

Trong văn hóa người Việt, đặt tên hay cho bé gái là một việc vô cùng quan trọng. Có người đặt tên con gái theo ý nghĩa, có người đặt tên hay cho bé gái theo trào lưu hoặc theo phong thủy bản mệnh năm sinh.

Một cái tên ý nghĩa sẽ không chỉ thể hiện tình yêu thương của cha mẹ mà nó còn là mong ước gửi gắm đến các con, mong con được bình an, may mắn, có cuộc sống tốt đẹp.

Tên con gái đẹp năm 2023 họ Nguyễn sẽ là món quà đầu tiên bố mẹ dành tặng cho cô “công chúa” của mình. Vì thế, bố mẹ cần phải đầu tư nhiều thời gian để chọn tên cho con gái. Bài viết này của VTC News sẽ giúp gợi ý những cái tên hay cho bé gái họ Nguyễn. Bố mẹ cùng tham khảo nhé.

Tên đẹp cho con gái họ Nguyễn năm 2023

Nguyễn Huyền Anh: tinh anh, sắc sảo.

Nguyễn Hoài An: tên con gái họ Nguyễn nghĩa là mong muốn con có cuộc sống mãi bình an.

Nguyễn Gia An: con mang lại bình an, may mắn cho cả nhà.

Nguyễn Nguyệt Ánh: ánh trăng sáng ngời, tuyệt đẹp.

Nguyễn Cát Anh: mang ý nghĩa con là “cô gái may mắn của gia đình”.

Nguyễn Yên Bằng: tên hay cho bé gái họ Nguyễn thể hiện ước mong cuộc sống con sẽ bằng yên.

Nguyễn Ngọc Bích: Viên ngọc bích lấp lánh.

Nguyễn Hải Băng: nghĩa là vẻ đẹp của khối băng.

Nguyễn Hạ Băng: nghĩa là tuyết rơi trắng xóa, xua tan cái nóng của trời hè.

Nguyễn Tâm An: con sẽ có một cuộc sống thật bình an, hạnh phúc.

Nguyễn Minh Tâm: con không chỉ xinh đẹp mà còn có một tấm lòng thánh thiện.

Nguyễn Ngọc My: cái tên thể hiện vẻ đẹp kiều diễm, có sức hấp dẫn vô cùng.

Nguyễn Diệu Nhi: cô nàng thông minh, xinh đẹp.

Nguyễn Lan Hương: con là cô gái xinh đẹp, duyên dáng, ngát hương thơm.

Nguyễn Ánh Nguyệt: ánh trăng dịu dàng.

Nguyễn Mỹ Ngọc: tên con gái 2023 họ Nguyễn vừa hàm chứa sự may mắn lại có sự quý giá.

Nguyễn Quỳnh Anh: cô gái thông minh, may mắn, xinh đẹp.

Nguyễn Ngọc Linh: con sẽ luôn yêu đời, vui vẻ, gặp nhiều may mắn.

Nguyễn Thục Khuê: nhẹ nhàng, đằm thắm, tốt bụng, yêu thương mọi người.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.

CẨM TÚ