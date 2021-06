Vì sao nhiều người Mỹ phản đối dựng tượng Marilyn Monroe?

Hàng loạt cuộc biểu tình, những bản kiến nghị với hàng nghìn chữ ký và cả cuộc chiến pháp lý vẫn không thể ngăn thành phố Palm Springs (bang California) dựng bức tượng Marilyn Monroe khổng lồ tại khu vực công cộng cạnh Bảo tàng Nghệ thuật Palm Springs, CNN đưa tin.

Lễ khánh thành được tổ chức hôm 20/6 với sự tham gia của các thành viên hội đồng thành phố, song không có quan chức nào của bảo tàng nghệ thuật - nơi đã công khai phản đối việc bố trí bức tượng ở không gian công cộng.

Bức tượng "Forever Marilyn" được dựng lên gần Bảo tàng Nghệ thuật Palm Springs. (Ảnh: AFP)

Tác phẩm điêu khắc cao gần 8 m và nặng 15 tấn của cố nghệ sĩ Seward Johnson mô phỏng lại khoảnh khắc tốc váy kinh điển của nữ diễn viên Marilyn Monroe. Nó có tên chính thức là "Forever Marilyn" nhưng thường được các nhóm phản đối gọi là #metoomariesn bởi tạo hình khiêu gợi, tình dục hóa phụ nữ, kích động hành vi quấy rối và quay lén dưới váy.

Kể từ khi chính quyền thành phố Palm Springs thông báo kế hoạch dựng tượng vào cuối tháng 4, hàng loạt cuộc biểu tình phản đối đã nổ ra bất chấp cái nóng hơn 35 độ C.

Nhiều người còn mang những tấm biển có nội dung "Marilyn Anywhere But Here" hoặc "Some Like It Not!". Số khác mặc áo phông màu hồng có hashtag #metoomariesn.

Elizabeth Armstrong, giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Palm Springs 2014-2018 và là một trong những người đã phát biểu tại cuộc biểu tình, cho biết: "Tác phẩm này là sự coi thường nữ giới trong vỏ bọc của nghệ thuật hoài cổ. Đó là tư tưởng lạc hậu của một vài người đàn ông nhớ về những ngày tháng tươi đẹp ở Hollywood nhưng lại là khoảng thời gian khủng khiếp với phụ nữ".

Các cuộc biểu tình phản đối dựng tượng ở nơi công cộng. (Ảnh: AFP)

Armstrong gọi việc trưng bày bức tượng ở nơi công cộng là đặc biệt xúc phạm, vì nó cho thấy toàn bộ phần thân phía sau của Marilyn Monroe và "đối lập với những tác phẩm đang được bảo tàng trưng bày".

Những bản kiến nghị yêu cầu thành phố chấm dứt việc dựng tượng đã thu hút gần 40.000 chữ ký trên trang change.org.

Còn trên trang GoFundMe, một nhóm có tên là CReMa đã kêu gọi được hơn 67.000 USD để giúp trang trải các khoản phí khi theo đuổi cuộc chiến pháp lý chống lại kế hoạch dựng tượng của thành phố.

Dù hiện tại bức tượng đã được dựng lên bất chấp làn sóng phản đối, người đồng sáng lập CReMa Trina Turk cho biết nhóm này vẫn không có ý định dừng lại.

"Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề pháp lý đến cùng và chắc chắn các cuộc biểu tình sẽ không kết thúc", Turk nói.