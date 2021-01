Mối quan hệ bi thương giữa Marilyn Monroe và người mẹ tâm thần

Mẹ của Marilyn Monroe, Gladys Pearl Baker là một phụ nữ độc thân mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng. Mối quan hệ giữa hai mẹ con luôn căng thẳng cho đến tận khi Monroe đột ngột qua đời.

Là huyền thoại sắc đẹp của Hollywood nhưng cuộc đời Marilyn Monroe là chuỗi bi kịch. Lần đầu tiên bước chân vào Hollywood, cô tuyên bố chưa bao giờ biết mẹ mình, bà Gladys Pearl Monroe. Người đẹp cũng nói với công chúng rằng cô là đứa trẻ mồ côi, tuổi thơ lăn lộn qua nhiều trại trẻ. Câu chuyện bi thảm đó chỉ đúng một phần. Năm 1952, một nhà báo phát hiện ra mẹ đẻ của Marilyn Monroe vẫn đang sống và đang làm việc tại một viện dưỡng lão ở ngoại ô Los Angeles.

Marilyn Monroe.

Gladys Pearl Monroe, hay Gladys Pearl Baker, mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng, và mối quan hệ giữa bà và Monroe rất căng thẳng. Bất chấp điều đó, hai mẹ con vẫn có những liên hệ đến mức ngôi sao cảm thấy nghĩa vụ phải để lại cho bà một cơ nghiệp đáng kể sau khi cô qua đời vào năm 1962.

Gladys Pearl Baker là một người mẹ đơn thân, thu nhập ít ỏi khi sinh ra biểu tượng sắc đẹp của Hollywood. (Ảnh: Getty Images)

Vì sao Marilyn Monroe lại nói dối về mối quan hệ với mẹ? Theo trang Allthatsinteresting, trước khi nổi tiếng, Marilyn Monroe chỉ là cô gái bình dân tên Norma Jeane Mortenson, sống ở vùng ngoại ô Los Angeles.

Sinh năm 1926 tại California, Monroe là con thứ ba của Gladys Pearl Baker, nhân viên cắt phim tại xưởng phim ở Hollywood. Gladys kết hôn với John Newton Baker khi mới 15 tuổi và có hai con trai đầu. Sau những năm tháng bị chồng bạo hành, bà xin ly hôn vào năm 1923 và giành được quyền chăm sóc hai cậu con trai.

Tuy nhiên, John đã bắt cóc hai đứa con và đưa về quê ở Kentucky. Trong khoảng thời gian đó, Gladys kết hôn với Martin Edward Mortenson, nhưng họ ly thân vài tháng sau đó. Về sau, không ai hay biết liệu Mortenson có phải là cha đẻ của Marilyn Monroe hay không và đến tận ngày nay, danh tính cha của Monroe vẫn chưa được xác định.

Từ khi còn nhỏ, Monroe đã được đưa đến một gia đình nhận nuôi. Theo tác giả J. Randy Taraborrelli trong cuốn “Cuộc đời bí mật của Marilyn Monroe”, bà Gladys vẫn tìm cách đến thăm con gái nhiều nhất có thể. Bà từng tìm cách bắt cóc Monroe bằng cách nhét con vào một chiếc túi vải thô trong khi khoá trái người mẹ nuôi Ida Bolender trong nhà. Nhưng Bolender đã thoát ra và ngăn cản kế hoạch của Gladys.

Năm 1934, Gladys bị suy nhược thần kinh nặng đến mức có khi bà vừa vung dao vừa la hét rằng có người đang truy sát mình.

Norma Jeane Baker (tên thật của Marilyn Monroe) khi khoảng 3 tuổi, bên mẹ Gladys. (Ảnh: Getty Images)

Gladys được điều trị tại bệnh viện tiểu bang ở Norwalk, California, còn Monroe được giám hộ bởi bạn của mẹ cô, Grace McKee, người cũng làm việc trong ngành điện ảnh. Người ta cho rằng ảnh hưởng của McKee sau này đã gieo khát vọng trở thành một ngôi sao điện ảnh cho Marilyn Monroe.Nhưng với một người chồng và ba đứa con riêng, McKee cũng đã quá chật vật. Vì thế từ năm 1935 đến 1942, cô bé Marilyn Monroe sau đó bị đưa qua khoảng 10 nhà nuôi dưỡng khác nhau và một trại trẻ mồ côi. Cô bé còn bị lạm dụng tình dục thời gian này, và một trong những kẻ lạm dụng cô chính là chồng của McKee.

Sau khi McKee và gia đình chuyển đến Tây Virginia, Monroe nay đã là một thiếu nữ 16 tuổi ở lại và kết hôn với người hàng xóm James Dougherty, 21 tuổi, nhưng cuộc hôn nhân nhanh chóng tan vỡ.

Marilyn Monroe.

Ngay khi cô lấy lại được tự do sau vụ ly hôn, bà mẹ Gladys cũng được đưa ra khỏi Bệnh viện San Jose’s Agnews. Hai mẹ con chuyển đến sống một thời gian ngắn với một người bạn của gia đình, trong khi Monroe bắt đầu tạo dựng tên tuổi ở Hollywood với tư cách là một người mẫu.

Thật không may là những cơn rối loạn tâm thần của mẹ cô càng ngày càng tồi tệ hơn. Vì thế sau khi Monroe trở nên nổi tiếng, những người quản lý hãng phim đã tìm cách tạo ra một xuất thân mới cho ngôi sao triển vọng của họ.

Nữ diễn viên đổi tên thành Marilyn Monroe và ký hợp đồng đầy hứa hẹn với hãng phim 20th Century Fox. Cô đóng vai chính trong một loạt phim vào đầu những năm 1950, trong đó đột phá lớn là bộ phim hài “Gentlemen Prefer Blondes” năm 1953.

Sự nghiệp của Monroe tiếp tục lên như diều gặp gió với nhiều bộ phim ăn khách hơn như “The Seven Year Itch” hay “Some Like It Hot”.

Và khi Monroe đã quá nổi tiếng, nhóm quan hệ công chúng của xưởng phim đã làm mọi thứ để che giấu quá khứ lộn xộn của cô. Họ hướng dẫn nữ diễn viên dựng chuyện giả về cha mẹ mình, nói rằng họ đã qua đời và cô mồ côi từ nhỏ.

Monroe đã sống cùng với quá khứ giả mạo đó và hiếm khi nói về mẹ của cô với bất kỳ ai.

Mẹ của Monroe, bà Gladys Baker. (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên những lời nói dối đã “phản chủ” vào năm 1952 khi một nhà báo nhận được tin mẹ Monroe còn sống và đang làm việc tại viện dưỡng lão ở Eagle Rock, ngoại ô Los Angeles.

“Người phụ nữ tội nghiệp đã nói với mọi người rằng bà ta là mẹ của Marilyn Monroe và không ai tin bà ấy", tác giả Taraborrelli kể lại trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2015.

Bà Gladys lại bị suy nhược tâm thần nặng thêm sau khi câu chuyện thật về quá khứ của Monroe được bung lên mặt báo. Một lần nữa bà được đưa trở lại bệnh viện Rockhaven ở La Crescenta. Tại đây, Gladys thường xuyên viết thư cầu xin con gái cho bà ra ngoài.

Marilyn Monroe (thứ hai phải sang) khi mới kết hôn, ăn tối cùng gia đình trong đó có bà mẹ Gladys - ngồi phía trước. (Ảnh: Getty Images)

Marilyn Monroe được cho là đã đến thăm mẹ ở Rockhaven, và tối hôm đó cô buồn bã đến mức phải dùng thuốc ngủ.

Sau đó, cô đào vẫn duy trì mối liên hệ với mẹ, gửi trợ cấp hàng tháng cho bà. Mặc dù vậy, mối quan hệ giữa họ vẫn căng thẳng đến tận khi Monroe qua đời bi thảm vào tháng 8/1952.

Những tình tiết không rõ ràng xung quanh cái chết của cô đã làm nảy sinh nhiều thuyết âm mưu cho rằng ngôi sao đã tự sát.

Nếu đúng như vậy thì đây cũng không phải là lần đầu tiên Monroe tìm cách kết thúc mạng sống của mình. Cô từng tìm cách tự tử vào năm 1960, sau đó được đưa vào khu điều trị tâm thần của Bệnh viện New York.

Trước khi qua đời, Monroe được cho là cũng mắc những vấn đề sức khoẻ tâm thần giống như bà Gladys. Những người gần gũi nhất với cô ấy đều nhận thấy sự tương đồng giữa hành vi thất thường của ngôi sao và bệnh tình của mẹ cô, điều này khiến nhiều người suy đoán rằng Monroe có thể đã bị di truyền tình trạng của mẹ mình, dù chưa bao giờ nhận được chẩn đoán chính thức.