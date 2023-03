Vì sao nhiều giám đốc doanh nghiệp ở Nghệ An bị tạm hoãn xuất cảnh?

(VTC News) -

Các cá nhân này là người đại diện theo pháp luật tại các doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế, thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Trụ sở Cục thuế tỉnh Nghệ An.

Các giám đốc doanh nghiệp ở Nghệ An bị tạm hoãn xuất cảnh như Giám đốc Công ty TNHH Lương Vinh Hằng; GĐ Công ty TNHH dịch vụ môi giới bất động sản Tây Nghệ An; GĐ Công ty TNHH thương mại và phát triển y tế An Việt; GĐ Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Liên Khai 79; GĐ Công ty TNHH đầu tư thương mại Khải Ngân - 2901950836; GĐ Công ty TNHH xây dựng Gia Phát Nghệ An - 2902011236; GĐ Công ty TNHH đầu tư xây dựng Đông Sơn Thế Lữ - 2901791960; GĐ Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Linh Nghĩa - 2901904389; GĐ Công ty TNHH Đại ngàn Nghệ An - 2901954492; GĐ Công ty TNHH VIETNAM APSARA....

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày cục thuế gửi thông báo cho Cục xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Đến nay, địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 200 doanh nghiệp nợ thuế với số tiền nợ hơn 800 tỷ đồng.

TRẦN LỘC