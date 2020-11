Vì sao nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ TP.HCM bị khởi tố

Ngày 21/11, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.HCM đã khởi tố ông Phạm Văn Thông (nguyên Phó Chánh văn phòng Thành uỷ TP.HCM), ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC) và một số bị can khác có liên quan đến tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Các bị can vừa bị khởi tố được xác định có vai trò liên quan trong vụ ông Tề Trí Dũng (Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn – Sadeco) vi phạm pháp luật trong việc quản lý vốn nhà nước tại IPC và Sadeco (Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn).

Cơ quan chức năng xác định, khi được phân công giúp việc cho Văn phòng Thành uỷ, ông Phạm Văn Thông thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm quy chế làm việc, quy định của Thành uỷ về quản lý, sử dụng tài sản tại doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà nước.

Sai phạm xảy ra tại IPC dẫn tới nhiều cán bộ bị khởi tố trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, ông Thông còn vi phạm các quy định về quản lý đất đai, kinh doanh bất động sản…trong việc tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC thực hiện hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án khu dân cư Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Hồi tháng 3/2019, Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM đã quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Phạm Văn Thông do có những khuyết điểm, vi phạm trong thời gian giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ và Kết luận số 33/KL-TTTP-P6 ngày 18/10/2018 của Thanh tra TP.HCM trong đó có kiến nghị điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn – Sadeco có dấu hiệu gây thiệt hại cho tài sản của công ty và của Nhà nước.

Ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Tề Trí Dũng (Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn – Sadeco) và Hồ Thị Thanh Phúc (Tổng Giám đốc Sadeco) về tội "Tham ô tài sản" và tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại Điều 353 và Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Sau đó, Công an TP.HCM mở rộng điều tra vụ án liên quan đến ông Tề Trí Dũng (nguyên tổng giám đốc Cty Tân Thuận - IPC kiêm Chủ tịch Cty Nam Sài Gòn - Sadeco), ngày 17/6/2020, Công an TPHCM đã khởi tố thêm 3 bị can để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Các bị can gồm: Huỳnh Phước Long (53 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Sadeco), Đỗ Công Hiệp (47 tuổi, nguyên kế toán trưởng Sadeco), Trần Công Thiện (nguyên tổng giám đốc Cty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận) để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".