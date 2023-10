Vì sao người mẫu Ngọc Trinh bị khởi tố, bắt giam?

(VTC News) -

Ngọc Trinh bị bắt giam về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định số 20231041/QĐ-CQCSĐT(PC01-Đ3) về việc khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT cũng ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can với Trần Thị Ngọc Trinh về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự.

Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Đông về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 314, 318 Bộ luật hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định và lệnh theo đúng quy định.

Quay video lái xe phản cảm đăng lên mạng xã hội

Trước đó, ngày 6/10, Ngọc Trinh đã cùng với Trần Xuân Đông (36 tuổi) tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 59A3-115.88 (nhãn hiệu BMW, dung tích xi lanh 999 cm3) lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu công nghệ cao TP.HCM (phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức).

Lực lượng chức năng đang đọc lệnh bắt đối với Trần Thị Ngọc Trinh.

Tại đây, Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông đã lái xe thực hiện hàng loạt động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe… cho quay video đăng lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.

Theo cơ quan CSĐT, hành vi của Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông đã gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. UBND TP Thủ Đức đã có văn bản đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xem xét xử lý Ngọc Trinh và những người liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Trần Xuân Đông mua xe mô tô phân khối lớn có giấy tờ giả để sử dụng.

Đồng thời, Sở Thông tin truyền thông TP.HCM và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP.HCM cũng đã chuyển thông tin, tài liệu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT cũng xác định, đầu tháng 9/2023, Trần Xuân Đông cũng đã cùng với Trần Thị Ngọc Trinh tổ chức tụ tập, điều khiển xe mô tô hiệu Ninja lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng (Khu đô thị Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng 2 chân 1 bên xe, thả 2 tay để xe tự chạy, ngồi 1 bên yên xe để tự chạy.

Sử dùng giấy tờ xe mô tô giả

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng làm rõ nguồn gốc mô tô mang biển kiểm soát 59A3-115.88 thì Trần Xuân Đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy số 122678 là giả.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Xuân Đông thừa nhận mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký mô tô là giả nhưng vì thấy mô tô mang biển kiểm soát số 59A3-115.88, nhãn hiệu BMW có giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng.

Liên quan đến việc người mẫu Ngọc Trinh lái xe mô tô gây phản cảm, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, Trần Thị Ngọc Trinh chưa có bằng lái xe A2 nhưng vẫn cùng với Trần Xuân Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm.

Cơ quan CSĐT xác định, tháng 9/2023, Trần Xuân Đông cũng đã cùng với Trần Thị Ngọc Trinh tổ chức tụ tập, điều khiển xe mô tô.

Hành vi của Ngọc Trinh gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời, việc cho tổ chức quay phim, biên tập lại rồi đăng các clip này lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng. Ngoài ra, Trần Xuân Đông còn có hành vi mua xe mô tô phân khối lớn có giấy tờ giả để sử dụng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận định, trong thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định để khẩn trương làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông và những người còn lại có liên quan để xử lý triệt để, nghiêm minh trước pháp luật.