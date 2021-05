Vì sao gần 1.500 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam?

(VTC News) -

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết thời gian qua, theo báo cáo của công an các địa phương (có 39/63 tỉnh báo cáo), cả nước phát hiện 199 vụ nhập cảnh với 1.443 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đến nay, Bộ Công an đã khởi tố 49 vụ với 141 người.

"Người nhập cảnh trái phép là vi phạm chủ quyền của Việt Nam, mang mầm bệnh, nguy cơ dịch bệnh rất lớn, ảnh hưởng đến công ăn việc làm của người Việt", Trung tướng Tô Ân Xô nói.

Hiện Bộ Công an đang rà soát, căn cứ các báo cáo để làm rõ phương thức, thủ đoạn đưa người nhập cảnh trái phép để ngăn chặn.

"Phải biết các vết hở để bịt lại", người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để nhập cảnh "chui". Qua các vụ đã phát hiện có thể thấy những người môi giới hiện nay liên hệ qua mạng để đưa người sang Việt Nam, chủ yếu người nhập cảnh sang để tìm công ăn việc làm.

"Những người này lang thang rất nguy hiểm", ông Xô nói.

Những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép được phát hiện ở chung cư Florence (Hà Nội).

Bộ trưởng Công an vừa ra công lệnh tổng rà soát, kiểm tra trên phạm vi toàn quốc để phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

"Ví dụ như kiểm tra nhà nghỉ, khách sạn, nơi lưu trú để từ đó phát hiện các vụ nhập cảnh trái phép. Tăng cường chốt chặn biên giới, công an phải đẩy mạnh truy vết, sớm khởi tố và khởi tố kiên quyết với người nhập cảnh trái phép, người môi giới và người đưa đi, với người nhập cảnh trái phép nếu không mắc COVID-19 sẽ đưa trở lại nơi xuất phát.

Những nhà nghỉ không thực hiện đúng quy chế có thể rút giấy phép hoạt động, xử phạt hành chính, thậm chí là xử lý hình sự", Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định.

Theo người phát ngôn Bộ Công an, số người qua lại biên giới đang rất nhiều vì biên giới là đường bộ, dài nên việc qua lại rất dễ dàng, cả biên giới phía Bắc và Tây Nam. Việc khoá chặt biên giới là rất khó khăn.

"Trách nhiệm để nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thứ nhất là của lực lượng bảo vệ biên giới. Thứ hai là các lực lượng, cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương. Thứ ba là cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị", ông nhận định và cho rằng các cơn quan, đơn vị và người dân phải ngăn chăn quyết liệt người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.