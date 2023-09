Vì sao đường nghìn tỷ đồng ở Hà Nội sử dụng hơn 3 năm vẫn chưa được gắn tên?

Đường sử dụng hơn 3 năm vẫn chưa thể thông tuyến

Lý giải nguyên nhân chậm trễ trong việc gắn tên đường nối Nguyễn Xiển với Xa La (Hà Nội), ông Nguyễn Sỹ Phong - Phó Chủ tịch UBND phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho rằng: "Đến nay, tuyến đường này vẫn chưa bàn giao cho TP Hà Nội và các quận huyện trên địa bàn do đơn vị thực hiện dự án chưa thông tuyến, khớp nối ra đường 70.

Công tác giải phóng mặt bằng, chưa xây dựng xong cầu vượt qua đường tại khu vực Bệnh viện K Tân Triều nên đường chưa thể thông tuyến và bàn giao. Chính vì vậy, địa phương cũng khó khăn trong việc gắn tên đường và hệ thống đèn, biển báo hiệu giao thông... và các khó khăn khác trong việc quản lý an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông liên quan tuyến đường trên".

Hàng trăm xe tải chiếm dụng hết lòng đường, vỉa hè để làm nơi trung chuyển hàng hóa.

Theo ông Nguyễn Sỹ Phong, chính vì tuyến đường chưa thông, chưa gắn tên đường, chưa có biển báo hiệu giao thông... nên việc xử lý phương tiện vi phạm gặp khó.

Từ đó, nhiều tài xế, chủ phương tiện lợi dụng kẽ hở này đã dừng đỗ, nhận vận chuyển một số hàng hóa thiết yếu như thiết bị y tế, đồ nhựa, thực phẩm… chở về các địa phương và ngược lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

"Trong thời gian tới, Phường Đại Kim tiếp tục chỉ đạo công an phường phối hợp với thanh tra giao thông và công an quận Hoàng Mai tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đặt tên đường thành Phạm Tu, chúng tôi sẽ báo cáo tình hình lên quận và UBND TP Hà Nội, Sở GTVT để nghiên cứu, sớm có các phương án phù hợp như gắn biển tên đường, đưa ra các biển hiệu lệnh, chế tài xử lý…", ông Nguyễn Sỹ Phong chia sẻ.

Công an phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến.

Hà Nội chậm trễ trong gắn biển tên đường?

Trước đó, ngày 17/8, bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - ký ban hành Quyết định số 4136 về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn, trong đó tên đường Phạm Tu được đặt cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Nguyễn Xiển - Nghiêm Xuân Yêm (quận Hoàng Mai) đến ngã tư giao cắt đường Cầu Bươu tại nút giao Phúc La - Cầu Bươu (cổng chào khu đô thị Xa La, quận Hà Đông). Tuy nhiên, đến nay biển tên đường vẫn chưa được cắm.

Đại lộ Chu Văn An (nay đổi thành đường Phạm Tu, đi qua quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì của TP Hà Nội) với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, có chiều dài hơn 2,5 km. Tuyến đường được đưa vào sử dụng từ năm 2020. Tuy nhiên, cho đến nay, tuyến đường này biến thành "bến xe" trái phép của các ô tô tải.

Trật tự an toàn giao thông trên tuyến được đảm bảo trở lại sau khi có bóng dáng lực lượng chức năng.

Hàng trăm xe tải gắn biển ở các địa phương như Thái Nguyên, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam... tập trung tại đây để trung chuyển, lên xuống hàng như một bến xe được cấp phép.

Không chỉ chiếm dụng hết vỉa hè, các xe này còn chiếm luôn lòng đường dành riêng cho xe thô sơ... tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, khiến người dân rất bức xúc.

Đại lộ Chu Văn An từ khi đi vào hoạt động đến nay không ít lần bị người dân phàn nàn vì nhếch nhác, mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường, nay lại tồn tại nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông, đặt ra yêu cầu cấp thiết với chính quyền địa phương trong việc chấn chỉnh, xử lý vi phạm. Tránh xảy ra câu chuyện "mất bò mới lo làm chuồng".