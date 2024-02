Vì sao cô gái bị sát hại ở Cầu Giấy nhưng Công an quận Thanh Xuân khởi tố?

(VTC News) -

Ngày 20/2, Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hào (20 tuổi, quê Bắc Giang) về tội Giết người, Cướp tài sản.

Hào là kẻ sát hại cô gái 21 tuổi hôm mùng 7 Tết tại nhà trọ ngõ 79 Cầu Giấy (quận Cầu Giấy).

Nhiều người thắc mắc, vụ án mạng xảy ra tại quận Cầu Giấy nhưng tại sao đơn vị ra quyết định khởi tố lại là Công an quận Thanh Xuân.

Trả lời PV VTC News, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp) cho biết, thông tin cơ quan chức năng, ban đầu Hào bị Công an quận Thanh Xuân bắt giữ về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trong quá trình đấu tranh làm rõ hành vi này, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nghi ngờ Hào còn thực hiện hành vi giết người đối với cô gái 21 tuổi ở quận Cầu Giấy, nên đấu tranh buộc hắn phải khai nhận hành vi giết người và cướp tài sản.

Hoàng Minh Hào và nạn nhân.

Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, dựng lại hiện trường vụ án để làm rõ vụ việc.

"Với kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân (nơi phát hiện ra sự việc) có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Hào về tội Giết người và Cướp tài sản để điều tra theo quy định của pháp luật", luật sư Cường nêu quan điểm.

Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp phân tích, Công an quận Thanh Xuân phát hiện đầu tiên, cơ quan này sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội Giết người, Cướp tài sản và cũng có thẩm quyền điều tra bước đầu, sau đó sẽ chuyển tới Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra.

Theo quy định về tố tụng hình sự, cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án cấp quận, huyện có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự có hình phạt tới 15 năm tù (tội rất nghiêm trọng).

Với vụ án hình sự mà tội danh quy định trên 15 năm tù, tù chung thân, tử hình thì thuộc thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tố tụng cấp tỉnh, thành phố.

Nếu cơ quan cấp quận, huyện phát hiện ra vụ việc không thuộc thẩm quyền của mình thì có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Với tội Giết người và Cướp tài sản, hình phạt trên 15 năm tù nên thẩm quyền thuộc về cơ quan điều tra cấp tỉnh (trong vụ án này là Công an TP Hà Nội).

"Đây là vụ án phức tạp, liên quan nhiều hành vi vi phạm pháp luật, có thể cấu thành nhiều tội danh khác nhau nên có thể lúc đầu Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Thanh Xuân để xác minh làm rõ.

Công an quận Thanh Xuân sẽ củng cố hồ sơ để khởi tố về một số tội danh, sau đó sẽ chuyển thẩm quyền đến Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra", luật sư Đặng Văn Cường cho biết thêm.

Ngày 18/2, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo của gia đình chị L.T.T.L. (21 tuổi, quê quê Thanh Hoá; trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về việc không thể liên lạc được với cô gái này. Chị L. rời nhà từ chiều 16/2. Khi đi, cô gái 21 tuổi mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Honda Vision màu đỏ. Đến chiều 19/2, thi thể của nạn nhân được tìm thấy tại một nhà trọ ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Cùng ngày, Công an Hà Nội bắt giữ nghi phạm gây án là Hoàng Minh Hào (20 tuổi, quê Bắc Giang).