Vì sao 3 năm liền Đắk Nông ở nhóm cuối bảng xếp hạng thi tốt nghiệp THPT?

Đây là vấn đề nóng được đề cập tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV diễn ra trong 2 ngày qua.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Đắk Nông có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 96,7%; điểm trung bình môn đạt 5,9 điểm, xếp thứ 61/63 tỉnh, thành trong cả nước. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Đắk Nông ở nhóm cuối bảng xếp hạng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Giải trình trước HĐND tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Đắk Nông, nhận trách nhiệm, chất lượng giáo dục ở tỉnh còn thấp so với mặt bằng chung cả nước.

Thí sinh Đắk Nông dự thi THPT 2022.

Những năm qua, Đắk Nông đã có nhiều chính sách đầu tư cho giáo dục, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số. Bằng chứng là tất cả các trường dân tộc nội trú ở tỉnh đều có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông 100%. Tuy vậy, kết quả thi tốt nghiệp ở Đắk Nông thuộc nhóm thấp nhất cả nước.

Ông Nguyễn Văn Toàn lý giải, cơ bản là do số lượng học sinh khá giỏi ở tỉnh ít, nên điểm trung bình các môn thi thấp. Thứ hai là điểm thi môn ngoại ngữ (Anh văn) ở Đắk Nông chỉ đạt 4,1, thấp hơn 1 điểm so với mặt bằng chung cả nước, do tỉnh mới thực hiện được môn học này hệ 7 năm, chưa thực hiện được hệ 10 năm. Thứ ba là rất nhiều thí sinh đã sử dụng học bạ để xét tuyển đại học, việc dự thi chỉ để lấy điểm tốt nghiệp. Và hiện nay Bằng tốt nghiệp THPT không xếp loại khá giỏi, tâm lý học sinh là chỉ cần thi đỗ.

HĐND tỉnh Đắk Nông chất vấn về chất lượng giáo dục.

Với địa bàn còn nhiều khó khăn như Đắk Nông, ông Nguyễn Văn Toàn cho rằng khó có thể sớm thay đổi thứ hạng thi tốt nghiệp của tỉnh.

“Tới đây chúng tôi có 3 giải pháp chiến lược, mà thực ra đã thực hiện rồi nên vừa rồi điểm thi trung bình mới chuyển được từ 5,48 lên 5,91. Thứ nhất là giao khoán về cho các trường và các giáo viên dạy bộ môn, có 3 môn thi bắt buộc và 3 môn tổ hợp, thì phải tập trung làm sao để nâng điểm 6 môn này lên. Giải pháp trung hạn là phải đầu tư từ năm lớp 6, thì lên lớp 12 học sinh mới có cốt lõi. Giải pháp nguyên căn nhất là phải thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ năm lớp 1, thực hiện hệ Anh văn 10 năm. Việc này không phải là câu chuyện trong một sớm một chiều”, ông Toàn cho hay.