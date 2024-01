Vị hoàng hậu cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam là ai?

A

Theo Bảo tàng lịch sử quốc gia, có lần bà ngỏ ý muốn trở về Việt Nam để được chết và an táng bên cạnh hai mộ thân sinh và thân mẫu ở Đà Lạt nhưng cựu hoàng Bảo Đại, các con của bà phản đối.

Vào ngày 14/9/1963, bà bị cảm lạnh, sốt cao, khó thở, bác sỹ không đến kịp nên bà đã ra đi vào lúc 5h chiều, khi vừa tròn 49 tuổi. Lúc lâm chung, các con thì ở xa, Bảo Đại sống ở miền Nam nước Pháp, bên cạnh bà Nam Phương chỉ có hai người giúp việc.

Khi được tin vợ tạ thế, Bảo Đại trở về ngay và đã mua một chiếc quan tài bằng gỗ sồi, loại gỗ quý gia nhất của người Pháp để an táng cho bà. Đám tang bà Nam Phương được tổ chức theo nghi thức đạo Công giáo đơn giản, chỉ có các hoàng tử, công chúa và một ít bạn bè thân thiết, trong đó có Công chúa Như Lý, con gái Vua Hàm Nghi sống ở Pháp lúc đó đến dự. Linh cữu Hoàng hậu Nam Phương được an táng tại nghĩa trang Công giáo ở Chabrignac.