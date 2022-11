Vé máy bay Tết khan hiếm, giá tăng gấp 3 lần: Cục Hàng không nói gì?

Thông tin vé máy bay Tết Nguyên đán 2023 khan hiếm là chưa chính xác. (Ảnh: Duy Hiệu)

Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, thông tin cạn vé máy bay dịp Tết, chỉ còn vé hạng thương giá đắt đỏ là không chính xác.

Ông Đinh Việt Sơn, Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết cơ quan quản lý Nhà nước vẫn đang quản lý chặt việc công bố giá vé của các hãng hàng không, đảm bảo không vượt quá quy định hiện hành.

Theo ông Sơn, năm nay tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát nên nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán sẽ rất lớn. Theo quy luật của thị trường, nhu cầu tăng đột biến nên vé năm nay không thể rẻ.

Ông Sơn mong hành khách hãy thông báo cho Cục Hàng không nếu phát hiện hãng hàng không mở bán vượt khung giá quy định. Cơ quan này sẽ lập tức tổ chức các đoàn thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nếu có.

Về thông tin vé máy bay đang đắt gấp đôi, thậm chí gấp 3 năm ngoái, lãnh đạo Cục Hàng không cho rằng không rõ thông tin này được lấy từ đâu, căn cứ so sánh thế nào.

“Nếu lấy giá vé ngày cao điểm của năm nay rồi so với một ngày bình thường của năm ngoái thì rất khó nói. Chưa kể trong cùng một ngày còn có khung giờ cao điểm và thấp điểm, giá vé cũng đã rất khác nhau. Đó là chưa nói đến chuyện thời điểm này năm ngoái, rất nhiều người chưa dám mua vé bởi không biết dịch Covid-19 sẽ diễn biến thế nào, có được bay hay không?”, ông Sơn nói.

Phó cục trưởng Đinh Việt Sơn lý giải nếu muốn so sánh mức giá, cần phải so sánh trong cùng một điều kiện, một khung giờ, một ngày cao điểm, một hãng bay truyền thống hay giá rẻ... nếu không sự so sánh sẽ rất khập khiễng.

Giá vé máy bay Tết Nguyên đán 2023 cao hơn năm ngoái. (Ảnh: Duy Hiệu)

Ông Sơn khẳng định trong Tết Nguyên đán 2023, việc Cục Hàng không Việt Nam tăng suất cho chuyến bay nội địa là cần thiết, nhưng phải cân đối với chất lượng dịch vụ, khả năng phục vụ của nhà ga. Về cơ bản, các cảng hàng không trên cả nước đều có thể đáp ứng tối đa nhu cầu của hành khách. Vấn đề nằm ở tình hình Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

"Vấn đề lại nằm ở nhà ga. Hiện tại, nhà ga Tân Sơn Nhất chỉ đáp ứng tối đa khoảng 3.600 khách/giờ (2.000 khách ở sảnh A, 1.600 khách ở sảnh E), tăng hơn nữa là ùn tắc. Đây là lý do Cục Hàng không đang giới hạn số chuyến lượt cất, hạ cánh tại đây ở mức 42 chuyến/giờ”, ông Sơn thông tin thêm.

Với mức giới hạn này, Cục Hàng không Việt Nam vẫn có thể bố trí thêm chuyến bay trong một số khung giờ ban ngày, dự kiến mỗi ngày sẽ có thêm khoảng 3.000 ghế cung ứng.

Ngoài việc cấp thêm suất cho các chuyến bay ban ngày, Cục Hàng không cũng sẽ yêu cầu các hãng hàng không bố trí nguồn lực, tăng cường khai thác các chuyến bay vào ban đêm nhằm giảm ùn tắc tại các cảng hàng không vào các khung giờ ban ngày.

Để thực hiện tốt việc khai thác ban đêm, Cục Hàng không cũng sẽ chủ động yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chỉ đạo các cảng hàng không địa phương bố trí nguồn lực, trang thiết bị, đảm bảo phục vụ nhu cầu khai thác ban đêm theo đề nghị của các hãng hàng không.

“Hiện trong 8 khung giờ đêm (24-6h sáng) vẫn còn cả trăm suất trống, có thể cung ứng thêm cả chục nghìn ghế”, ông Sơn cho biết.

Khuyến cáo hành khách không chờ cận Tết mới mua vé Lãnh đạo Cục Hàng không khuyến cáo hành khách đừng chờ cận Tết để hy vọng có vé rẻ. Bởi vào cao điểm Tết, các hãng hàng không đều phải giải quyết bài toán chi phí cho các chuyến bay "lệch đầu". Mức giá vé sẽ cao hơn thường lệ để đảm bảo chi phí. Vào dịp cao điểm, vé máy bay sẽ sốt chiều Nam ra Bắc ngày giáp Tết và chiều Bắc vào Nam ngày sau Tết. Nếu không thể bay lệch đầu, chấp nhận bay vào những ngày cao điểm do thời gian nghỉ Tết hạn hẹp, lãnh đạo Cục Hàng không khuyến cáo hành khách nên nhanh chóng xác định thời điểm cần mua vé máy bay để chủ động đặt vé càng sớm càng tốt.