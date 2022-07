Vaccine COVID-19 cứu sống khoảng 20 triệu người trong năm đầu đại dịch

(VTC News) -

Theo kết quả từ một phân tích của Airfinity – công ty dữ liệu có trụ sở tại London (Anh), vaccine COVID-19 của AstraZeneca và Pfizer được ước tính đã cứu sống 12 triệu người. Điều đó đóng góp phần lớn vào việc ngăn ngừa tử vong trong năm đầu tiên của chiến dịch tiêm chủng toàn cầu (8/12/2020 tới 8/12/2021).

Cụ thể, vaccine của AstraZeneca cứu sống 6,3 triệu người, còn con số ước tính của vaccine Pfizer-BioNTech là 5,9 triệu người. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng vaccine của Sinovac và Moderna cứu sống được lần lượt là 2 triệu và 1,7 triệu người.

Cũng theo báo cáo, hai công ty nói trên nhanh chóng mở rộng quy mô sản xuất và phân phối vaccine trước các nhà sản xuất khác. Theo một nghiên cứu từ tháng trước, vaccine được ước tính đã cứu sống khoảng 20 triệu người trong năm đầu tiên của chiến dịch tiêm chủng, và hơn một nửa trong số đó là ở các quốc gia phát triển.

Tuy vaccine của các công ty như Pfizer, Moderna, AstraZeneca và những công ty khác giúp giảm thiểu được số ca nhập viện và tử vong, nhưng năm ngoái, vẫn còn nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới gặp khó khăn trong việc tiếp cận với vaccine. Vài tháng gần đây, sự do dự, những trục trặc trong việc giao hàng và những thách thức khác vẫn tiếp tục cản trở nỗ lực này.

Dù lượng vaccine được phân bổ thông qua cơ chế COVAX ước tính giúp ngăn chặn hơn 7 triệu ca tử vong, nhưng nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet Infectious Diseases vẫn nhấn mạnh hậu quả của sự bất bình đẳng trong nỗ lực tiếp cận vaccine. Dữ liệu nghiên cứu cho thấy khoảng 1/5 số người thiệt mạng do COVID-19 ở các nước nghèo hơn đã có thể được ngăn chặn nếu những mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được hoàn thành.

Bên cạnh đó, AstraZeneca cũng công bố kết quả của cuộc đánh giá dữ liệu của các nhà khoa học tại châu Á từ 79 nghiên cứu đời thực, cho thấy hai liều vaccine Vaxzeria và các vaccine sử dụng công nghệ mRNA có hiệu quả bảo vệ cao tương đương nhau trong việc ngăn ngừa nguy cơ nhập viện và tử vong.