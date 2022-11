Tỷ giá USD hôm nay 18/11: USD phục hồi nhẹ

(VTC News) -

6h30 sáng 18/11 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động của USD với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 106,6 điểm, tăng 0,38 điểm phần trăm 24 giờ qua.

Hiện 1 euro đổi 1,031 USD. 1 bảng Anh đổi 1,178 USD. 1 USD đổi 140,65 yên. 1 USD đổi 1,339 đô la Canada. 1 đô la Úc đổi 0,664 USD, 1 USD đổi 0,952 France Thụy Sĩ.

Diễn biến tỷ giá USD những ngày gần đây. (Nguồn: Tradingview)

Tỷ giá USD hôm nay đã ổn định sau những tổn thất gần đây. Hiện các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn bằng USD khiến chỉ số USD ​​và hợp đồng tương lai chỉ số USD ​​đều phục hồi từ mức giảm nhẹ trong phiên trước đó.

Theo các nhà phân tích, thông tin kinh tế Mỹ khả quan đã hỗ trợ USD. Doanh số bán lẻ lõi và doanh số bán lẻ toàn phần tại Mỹ tăng 1,3% trong tháng 10, cùng cao hơn mức tăng 0,5% và 1% theo dự báo.

Trong tháng 9, doanh số bán lẻ lõi tăng nhẹ 0,1% và doanh số bán lẻ toàn phần đi ngang so với tháng 8. So với cùng kỳ năm 2021, doanh số bán lẻ trong tháng 10 tăng 8,3%; giảm tốc nhẹ so với mức 8,6% ghi nhận ở tháng 9.

Mặc dù dữ liệu phản ánh sức mạnh của nền kinh tế Mỹ nhưng nó cũng đặt ra nghi ngờ về việc liệu lạm phát có hạ nhiệt đều đặn như mong đợi hay không - một kịch bản có khả năng khiến Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất nhiều hơn.

Trong khi đó, suy thoái kinh tế dai dẳng và lo ngại về lãi suất tăng cao đã làm rung chuyển thị trường châu Âu. Đồng Euro giảm 0,61% xuống mốc 1,0329 USD và đồng yên Nhật suy yếu 0,74% so với đồng USD, giảm xuống mốc 140,57. Bên cạnh đó, đồng bảng Anh cũng rớt xuống mốc 1,1779 USD, giảm 1,08% sau khi chính phủ mới của Anh đưa ra kế hoạch ngân sách mới trị giá 55 tỷ bảng Anh (64,93 tỷ USD) bao gồm tăng thuế và cắt giảm chi tiêu.

Những lo ngại về triển vọng kinh tế đã khiến đường cong lợi suất trái phiếu kho bạc đảo ngược sâu, cho thấy các nhà đầu tư đang chuẩn bị tâm lý cho viễn cảnh suy thoái kinh tế.

Tỷ giá USD trong nước

Cuối ngày 17/11, tỷ giá trung tâm USD/VND tại Ngân hàng Nhà nước được niêm yết ở mức 23.677 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 24.860 đồng.

Sáng 18/11, tỷ giá USD/VND tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết ở mức 24.580 - 24.860 đồng/USD (mua - bán). Ngân hàng Vietinbank niêm yết ở mức 24.600 - 24.861 đồng/USD (mua - bán), tại BIDV là 24.620 - 24.860 đồng/USD (mua - bán).

Cũng trong sáng nay, tỷ giá đồng euro tại Vietcombank là 25.096 - 26.499 đồng/EUR (mua - bán), Vietinbank niêm yết 24.873 - 26.163 đồng/EUR (mua - bán), BIDV niêm yết mức giá 25.241 - 26.354 đồng/EUR (mua - bán).