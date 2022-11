Tỷ giá USD hôm nay 17/11: Tiếp tục giảm

(VTC News) -

6h30 sáng 17/11 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động của USD với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 106,2 điểm, giảm 0,13 điểm phần trăm 24 giờ qua.

Hiện 1 euro đổi 1,039 USD. 1 bảng Anh đổi 1,186 USD. 1 USD đổi 139,72 yên. 1 USD đổi 1,327 đô la Canada. 1 đô la Úc đổi 0,675 USD, 1 USD đổi 0,942 France Thụy Sĩ.

Tỷ giá USD những ngày gần đây (Nguồn: Tradingview)

Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục đi xuống, Cục Thống kê Lao động Mỹ vừa công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 cho thấy, mức tăng 0,2% so với tháng liền trước, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 0,4% mà các nhà kinh tế của Dow Jones ước tính. So với cùng kỳ năm ngoái, PPI tháng 10 tăng 8%, thấp hơn mức 8,4% của tháng 9 và con số kỷ lục 11,7% vào tháng 3.

Tuần trước, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng cho thấy tỷ lệ lạm phát thấp hơn so với dự báo, đồng thời đã hạ nhiệt đáng kể so với các tháng trước. Điều này càng giúp cho nhà đầu tư có thêm cơ sở để cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất thấp hơn trong tháng 12. Đây là nguyên nhân chính khiến đồng bạc xanh liên tục sụt giảm.

Ở diễn biến ngược lại, đồng Euro đã tăng so với USD và đồng yên Nhật. Đồng Euro chốt phiên giao dịch tăng 0,33% ở mức 1,0388 USD; đồng thời cũng tăng 0,46% so với đồng yên Nhật. Bên cạnh đó, đồng USD đã tăng 0,07% so với yên Nhật ở mức 139,3950.

Trong khi đó, dữ liệu được công bố vào hôm 16/11 cho thấy lạm phát ở Anh trái ngược với Mỹ, tiếp tục tăng, đạt mức cao nhất trong 41 năm tính đến tháng 10. Anh chuẩn bị công bố ngân sách mới vào hôm nay 17/11 với kỳ vọng tăng thuế và cắt giảm chi tiêu.

Tỷ giá USD trong nước

Cuối ngày 16/11, tỷ giá trung tâm USD/VND tại Ngân hàng Nhà nước được niêm yết ở mức 23.677 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 24.870 đồng.

Sáng 17/11, tỷ giá USD/VND tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết ở mức 24.580 - 24.860 đồng/USD (mua - bán). Ngân hàng Vietinbank niêm yết ở mức 24.565 - 24.861 đồng/USD (mua - bán), tại BIDV là 24.620 - 24.860 đồng/USD (mua - bán).

Cũng trong sáng nay, tỷ giá đồng euro tại Vietcombank là 25.053 - 26.453 đồng/EUR (mua - bán), Vietinbank niêm yết 24.918 - 26.208 đồng/EUR (mua - bán), BIDV niêm yết mức giá 25.222 - 26.326 đồng/EUR (mua - bán).