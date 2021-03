Tỷ giá USD hôm nay 12/3: USD phục hồi

(VTC News) -

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 92,018 điểm, tăng 0,35%.

Theo Reuters, tỷ giá USD đã lấy lại vị thế trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ ổn định sau khi giảm từ mức cao nhất trong một năm.

USD phục hồi.

Cụ thể, lợi suất trái phiếu kì hạn 10 năm tại Mỹ đang ổn định quanh mức 1,5630% sau khi giảm liên tục 3 ngày từ mức cao nhất trong một năm là 1,6250%. Lợi suất cao hơn làm tăng sức hấp dẫn của USD và động thái chuyển nhượng trái phiếu làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư, thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản an toàn.

Các nhà đầu tư trái phiếu dự đoán rằng sự phục hồi kinh tế nhanh hơn dự kiến sẽ làm gia tăng lạm phát, Tổng thống Joe Biden sẽ ký gói viện trợ kinh tế trị giá 1,9 nghìn tỉ USD ngay trong tuần này để khắc phục những hậu quả do đại dịch COVID-19 gây ra.

Trong khi đó, cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào thứ Năm (11/3) đang là chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm. Nội dung cuộc họp sẽ xoay quanh vấn đề chính sách trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ gia tăng, động thái mà nếu không được kiểm soát có thể làm chệch hướng các nỗ lực đưa nền kinh tế trở lại đúng hướng sau khi chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh.

Theo Geoff Yu, Giám đốc chiến lược thị trường của Bank of New York, động thái gần đây về lợi suất trái phiếu đã không ảnh hưởng đến khu vực đồng euro, do đó ECB được kì vọng sẽ duy trì hiện trạng chính sách tiền tệ hiện tại.

Ở thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.204 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.125 đồng và bán ra ở mức 23.850 đồng.

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá USD phổ biến ở mức 22.960 đồng (mua) và 23.140 đồng (bán).

Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 22.960 đồng/USD và 23.140 đồng/USD. Vietinbank: 22.953 đồng/USD và 23.153 đồng/USD. ACB: 22.970 đồng/USD và 23.130 đồng/USD.