Tuyệt chiêu đơn giản giúp người tiêu dùng tránh mua phải hàng giả, hàng nhái

Hiện nay, trên thị trường Việt Nam xuất hiện hàng loạt sản phẩm làm giả, làm nhái và kém chất lượng. Việc làm giả, làm nhái không chỉ có trên một sản phẩm cụ thể mà có hầu hết trên mọi mặt hàng từ thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo, túi xách đến đồ điện tử, điện lạnh... gây thiệt hại lớn cho người tiêu dùng.

Trước tình trạng này, người tiêu dùng cần nắm một số 'bí quyết' để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái (hàng fake) và hàng kém chất lượng.

(Ảnh minh họa)

1. Giá cả

Hàng giả, hàng nhái và kém chất lượng thường được bán với giá thấp và dễ hấp dẫn người mua. Hãy tìm hiểu, tham khảo giá cả của mặt hàng mà bạn định mua và cảnh giác với những sản phẩm với giá thấp hơn nhiều so với giá bán lẻ được đề xuất, bởi rất khó có món hàng nào "vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ".

2. Kiểm tra bao bì

Hãy nhớ rằng, những thứ được cho là đắt tiền sẽ không bao giờ được bọc bởi bao bì chất lượng thấp hoặc không có logo.

Logo bị in sai lệch, khoảng cách giữa các chữ và mực in ra không đều, chữ in bị mờ, dễ bị bong tróc... là những điểm mà bạn dễ nhận biết nhất.

Ngoài ra, bạn có thể xem nội dung nhãn dán để kiểm tra về tính đúng đắn của sản phẩm, bao gồm: Mã vạch, số lô, thông tin mô tả sản phẩm...

3. Kiểm tra tem chống hàng giả

Có thể kiểm tra tem chống hàng giả bằng cách quét mã QR code.

Tem chống hàng giả, tem mác của nhà sản xuất phải đảm bảo nguyên vẹn, không bị bong tróc, có dấu hiệu dán lại hoặc tem mờ, đục. Các loại tem này có trên các mặt hàng được nhập khẩu chính ngạch và phân phối chính hãng.

Chúng thường có giá đắt hơn các sản phẩm được gọi là "hàng xách tay" hay "hàng order" bởi mức thuế phải chịu trong quá trình nhập khẩu, thế nhưng "đắt xắt ra miếng". Vì vậy, bạn đừng ngại ngần chi thêm chút tiền nữa để mua được món hàng đảm bảo chất lượng.