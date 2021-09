Tuyển Việt Nam thiệt quân trước trận quyết đấu ở vòng bảng World Cup futsal 2021

(VTC News) -

Trong trận thắng Panama 3-2, đội tuyển Việt Nam có 2 cầu thủ nhận thẻ vàng là Trần Văn Vũ và Vũ Đức Tùng. Ở trận thua Brazil 1-9 trước đó, Trần Văn Vũ cũng là cầu thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam bị phạt thẻ vàng.

Đội trưởng của đội tuyển Việt Nam đã nhận đủ 2 thẻ phạt ở vòng bảng World Cup futsal 2021. Theo điều lệ giải, đội trưởng của đội tuyển Việt Nam bị treo giò ở trận tiếp theo. Đây là tổn thất đáng kể của đội tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu với Cộng hòa Séc, trận đấu mang tính quyết định tấm vé đi tiếp.

Trần Văn Vũ bị treo giò.

Dù vậy, HLV Phạm Minh Giang vẫn có đủ 14 cầu thủ để đăng ký thi đấu. Lý do là tại World Cup futsal 2021, mỗi đội tuyển có 16 cầu thủ, được phép sử dụng 14 người trong mỗi trận đấu. Ở trận thắng Panama, 2 cầu thủ không được HLV Phạm Minh Giang đăng ký là Nguyễn Anh Quý và thủ môn Mai Xuân Hiệp.

Chiến thắng trước Panama giúp đội tuyển Việt Nam có 3 điểm đầu tiên tại World Cup futsal 2021. Thầy trò HLV Phạm Minh Giang tạm đứng thứ ba tại bảng D, bằng điểm với Cộng hòa Séc nhưng kém chỉ số phụ.

Đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp, nhưng cánh cửa qua vòng bảng hẹp hơn nhiều so với giải đấu năm 2016. Do bất lợi lớn trong hiệu số bàn thắng - bàn thua, Nguyễn Minh Trí và đồng đội phải giành ít nhất một điểm trước Cộng hòa Séc. Trong trường hợp thất bại, đội tuyển Việt Nam phải hi vọng tình hình thuận lợi từ các bảng còn lại.