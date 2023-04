(VTC News) -

Cùng chào ngày mới tràn đầy năng lượng tích cực bằng những lời chúc để gửi tặng bản thân, những người thân yêu hoặc một ai đó đặc biệt mỗi ngày nhé.

Lời chúc buổi sáng đáng yêu gửi đến mọi người

1. Chúc buổi sáng an lành, một ngày làm việc may mắn và thành công, chúc bạn luôn vui vẻ tràn ngập tiếng cười.

2. Người ta nói rằng một nụ cười là hệ thống siêu ánh sáng cho khuôn mặt, hệ thống làm mát cho cái đầu và hệ thống sưởi ấm cho trái tim. Vì vậy, bạn hãy mỉm cười mỗi ngày bạn nhé! Ngày mới vui vẻ!

3. Chúc bạn buổi sáng tốt lành, thật sự tốt lành đủ để bạn có thể mỉm cười được ấy!

4. Khi nhận được tin nhắn này thì hãy cười lên nhé, vì ít nhất ở đâu đó có người đang mong bạn luôn vui vẻ, tự tin, yêu đời. Chúc một ngày mới thật suôn sẻ và tốt lành!

5. Chúc buổi sáng tốt lành. Chúc bạn có một ngày tràn ngập những khoảnh khắc hào hứng và tuyệt vời.

6. Ông mặt trời mọc rồi kìa, với nụ cười ấm áp biết bao! Ông chúc bạn một buổi sáng tốt lành và mong bạn sẽ có một ngày thật tuyệt!

Tuyển tập lời chúc cho ngày mới tràn đầy năng lượng

7. Trên thế giới này chỉ có 2 loại người hạnh phúc… thứ nhất là kẻ điên và thứ hai là trẻ con. Hãy bị điên để thực hiện những điều mà bạn mong muốn và hãy trẻ con để tận hưởng những gì bạn có. Buổi sáng tốt lành nhé!

8. Những tia nắng của ngày hôm nay cho bạn thấy cơ hội mới để thực hiện giấc mơ đã ấp ủ bấy lâu. Hãy nắm bắt cơ hội, làm việc chăm chỉ và theo đuổi ước mơ của mình nhé.

9. Một bàn tay gạt đi nước mắt lúc chúng ta thất bại còn quý giá hơn 10 bàn tay tung hô khi chúng ta thành công! Chúc cậu một ngày vui vẻ!

10. Hai điều bất diệt mà bạn không thể thay đổi, đó là ngày hôm qua và ngày mai. Ngày hôm qua đã qua còn ngày mai thì chưa đến. Vì thế, hãy sống trọn vẹn cho ngày hôm nay. Chúc cậu ngày mới vui vẻ!

11. Đừng lo âu về ngày mai vì ngày hôm nay của bạn chỉ vừa mới bắt đầu. Nỗ lực làm việc ngày hôm nay rồi bạn sẽ sẵn sàng chào đón một ngày mới khác. Đừng lãng phí thời gian. Chúc bạn một ngày tuyệt vời!

12. Sự khác biệt giữa một ngày tuyệt vời và ngày kinh hoàng phụ thuộc vào cái nhìn của bạn, vì thử thách cũng chính là cơ hội. Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.

13. Nếu không có đường thì kẹo cũng là thứ bỏ đi. Nếu không có cà phê, buổi sáng sẽ chẳng còn tinh thần. Và nếu không có tin nhắn của tớ, ngày hôm này của cậu cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Haha. Ngày mới vui nhé!

14. Mỗi ngày là một phước lành mà Chúa ban cho chúng ta. Cậu sẽ làm được nhiều thứ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì thế hãy làm mọi thứ cậu cần làm để thành công nhé. Chúc ngày mới tốt lành!

15. Ngày hôm nay mình chúc cho bạn: trái tìm không có buồn đau, tâm trí không còn lo lắng; Cuộc sống chỉ toàn niềm vui và hân hoan; Sức khỏe dồi dào và gặp nhiều may mắn. Chúc một ngày tuyệt vời sẽ đến với bạn!

16. Dù cuộc sống có ném cho bạn điều gì, hãy can đảm đối mặt với nó và sống hết mình vì ngày hôm nay là của bạn!

17. Hãy để mỗi ngày trôi qua đều trở nên đáng nhớ và ý nghĩa. Chúc bạn của tôi có một ngày tuyệt vời!

18. Hãy sống thật tốt để mọi người nhận thấy họ đã bỏ lỡ những gì từ bạn. Chúc bạn ngày mới tốt lành, vui vẻ và hạnh phúc nhé!

19. Mỗi ngày đều là một cơ hội mới để học hỏi và theo đuổi giấc mơ, một ngày mới nhiều may mắn!

20. Một ngày mới nữa lại bắt đầu, chúc mọi người có một ngày làm việc thành công, thuận lợi nhé!

Lời chúc ngày mới ngọt ngào dành cho người yêu

1. Anh chúc em một ngày mới tuyệt vời. Luôn mỉm cười em nhé!

2. Điều đầu tiên anh muốn làm trước khi anh mở mắt là nhìn thấy em trong tâm trí anh. Điều này giúp anh thức giấc với nhiều năng lượng cho ngày mới, bởi vì em là lí do anh sống. Anh yêu em.

3. Chúc cho người tôi yêu đón nhận ngày mới với trái tim yêu thương!

4. Có hai điều anh thích nhất đó chính là Em và công việc. Và có một điều anh ghét nhất là có Công việc mà không có em. Đi làm đi nhé, anh đợi em ở công ty.

5. Mặt trăng đi ngủ rồi, em không tính ngủ luôn cùng trăng đấy chứ? Dậy đánh răng, rửa mặt và ăn sáng đi nhé. Một ngày vui vẻ và luôn mỉm cười nhé em.

6. Tin nhắn này chẳng có chất béo, cholesterol hay các chất phụ gia, hoàn toàn chiết xuất từ tự nhiên, ngoại trừ có rất nhiều đường. Nhưng chắc chắn nó chẳng bao giờ ngọt hơn người đọc nó. Cười lên em nhé cho ngày mới rạng rỡ!

7. Anh muốn nói với em là anh… ghét em lắm. Đêm qua em cứ chạy lung tung trong giấc mơ của anh, cả sáng nay cũng thế. Từ sáng tới giờ anh chưa làm được gì đâu nhé, mải nghĩ đến em đấy. Em thương anh thì làm việc cho chăm chỉ vào đấy. Một ngày vui vẻ nữa em nhé!

8. Chúc em thành công lớn vào thứ 2 – Không trở ngại ngày thứ 3 – Không căng thẳng thứ 4 – Không có lo lắng cho ngày thứ 5 – Nụ cười vào thứ 6 – Bên nhau hạnh phúc ngày thứ 7 – Tràn đầy niềm vui vào chủ nhật! 1 tuần mới tuyệt vời và hạnh phúc nha!!!

9. Mỗi sớm mai, thay vì tắt đồng hồ để nướng thêm một chút nữa như ngày thường, tớ lại thức sớm hơn để chuẩn bị một tin nhắn thật dễ thương gửi đến cậu buổi sáng tốt lành. Một ngày của tớ bắt đầu bằng niềm vui của cậu. Chúc cậu ngày mới tốt lành!

10. Buổi sáng khi anh nói “Chúc em một ngày lành” đây không chỉ là một lời chúc mà còn là một thông điệp tình yêu thầm lặng. Anh nghĩ đến em khi vừa thức dậy.

11. Khi em thức dậy người đầu tiên em nghĩ đến là anh, nơi em nghĩ đến đầu tiên cũng là căn phòng anh ở. Chắc giờ này anh vẫn đang say giấc nồng, nhưng dậy đi thôi anh ơi, gà đã gáy rồi. Chúc anh buổi sáng tốt lành.

12. Nụ cười là thứ ngôn ngữ mà ai cũng hiểu. Nó chẳng tốn gì mà lại tạo ra rất nhiều. Anh nhớ nụ cười của em! Hãy luôn nở nụ cười cho ngày mới thêm sảng khoái em nhé!

13. Cám ơn ánh ban mai cho em thêm sức sống, cám ơn các vị thần luôn trao may mắn cho em, cám ơn những nụ cười cho em tin yêu sự sống, cám ơn những người bạn xung quanh em. Hơn thế nữa, cám ơn anh, anh đã cho em nhiều thứ hơn em mong đợi. Chúc anh một ngày mới rạng rỡ và nhiều may mắn!

14. Tặng em một món quà nhỏ bé có tên là: “buổi sáng tốt lành” được gói bằng sự chân thành, buộc bằng sự quan tâm và dính keo bằng lời nguyện cầu của anh để em được bình an và hạnh phúc cả ngày.

15. Mỗi ngày khi anh thức dậy, em biết không, điều anh ước trước tiên là hy vọng người nhận được tin nhắn này sẽ có một ngày mới luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Lời chúc buổi sáng ý nghĩa bằng tiếng Anh

1. I just woke up and you’re already on my mind.

Anh vừa tỉnh dậy. Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh là em.

2. Thanks sunrise gives me a new day to love you! Good morning, my sweetheart. Hope you have an amazing day!

Cảm ơn mỗi sớm mai tỉnh dậy cho anh một ngày mới để yêu em. Chào buổi sáng, trái tim ngọt ngào của anh/ người yêu dấu. Mong em có một ngày tuyệt vời.

3. I hope your morning is as bright as your smile.

Anh hy vọng buổi sáng của em sẽ rạng ngời như chính nụ cười của em vậy.

4. Being in love with you makes every morning worth getting up for… Good Morning, Sweetheart!

Yêu em là lý do để thức dậy mỗi sáng sớm. Chào buổi sáng, người yêu dấu!

5. Every new day is a new opportunity. Good Morning.

Mỗi ngày mới là một cơ hội. Chào buổi sáng.

6. Good Morning! It’s a beautiful day!

Chào buổi sáng. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời!

7. Good Morning. May today be as sweet as a strawberry!

Chào buổi sáng. Ngày hôm nay của bạn sẽ ngọt ngào như một quả dâu tây!

8. Good Morning! Let’s make this day beautiful.

Chào buổi sáng! Hãy khiến cho ngày hôm nay trở lên thật tuyệt vời.

9. Good Morning. New day, new hopes, new life!

Chào buổi sáng. Ngày mới, hy vọng mới, cuộc sống mới!

10. Dear friend, I wish you all the best on this day.

Bạn thân mến, tôi chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong ngày hôm nay.

11. Without sugar, candy is a waste. Without coffee, morning is waste. And without my message your day is waste. Have a great day.

Nếu không có đường, kẹo sẽ rất nhạt. Không có cà phê, buổi sáng thật tâm trạng. Và không có tin nhắn của tôi, ngày của bạn sẽ trở lên vô vị. Chúc bạn một ngày tuyệt vời!

12. I know it feels bad that you have to wake up early in the morning. But I am wishing you to have a good day. Go to work and enjoy the day.

Tôi biết cảm giác khổ sở khi bạn phải thức dậy vào sáng sớm. Nhưng tôi chúc bạn có một ngày tốt lành. Hãy đi làm và tận hưởng ngày hôm nay.

13. My dear friend, the sun has risen. The birds are singing and I am sending this message to wish you a good day. Have a nice day dear.

Bạn thân mến, mặt trời đã lên cao. Chim đang hót và tôi đang gửi tin nhắn này để chúc bạn một ngày tuyệt vời. Chúc một ngày tốt lành!

14. The difference between a good day and a bad depends on your point of view because the problems are also opportunities. That everything will go well.

Sự khác biệt giữa một ngày tốt và một ngày xấu là phụ thuộc vào cách nhìn của bạn bởi mọi vấn đề cũng đều là cơ hội. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi!

15. We all have to comply with different obligations, but we all have to do the best we can. Have a nice day.

Tất cả chúng ta đều phải thực hiện những nhiệm vụ riêng, nhưng hãy làm tốt nhất có thể. Chúc một ngày mới tốt lành!

16. Every day offers us many surprises; today I wish you all to have a spectacular day. I wish you all the best.

Mỗi ngày mang đến cho chúng ta nhiều điều bất ngờ; hôm nay tôi chúc bạn có một ngày tỏa sáng. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất!

17. Today this sunshine is showing you a new chance to achieve your cherished dream. Grab the chance, work hard and follow your dream.

Hôm nay ánh mặt trời đang chiếu rọi cho bạn một cơ hội mới để đạt được ước mơ ấp ủ bấy lâu. Hãy nắm bắt lấy cơ hội, làm việc thật chăm chỉ và theo đuổi ước mơ của mình.

18. Even the more complex goals can make it happen if every day we strive for them. The key to success is perseverance, enjoy the most of this day.

Ngay cả những mục tiêu phức tạp hơn cũng có thể đạt được nếu mỗi ngày chúng ta phấn đấu cho chúng. Chìa khóa của thành công là sự kiên trì, hãy tận hưởng những điều tuyệt vời nhất của ngày hôm nay!

19. This life is not easy, but if every day we give our best effort we can make all our dreams. I wish you well on this day.

Cuộc sống này không hề dễ dàng, nhưng nếu mỗi ngày chúng ta nỗ lực hết mình, chúng ta có thể thực hiện tất cả ước mơ của bản thân. Tôi chúc bạn một ngày tốt lành!

20. No matter what you are going through, I wish that all the bad things go away from you and happiness comes to you. Have a nice day dear.

Bất kể bạn đang trải qua điều gì, tôi ước rằng tất cả những điều tồi tệ sẽ biến mất và hạnh phúc sẽ đến với bạn. Chúc một ngày tốt lành!

Hạ Vy (Tổng hợp)