(VTC News) -

Bộ GD&ĐT vừa công bố số liệu thống kê về tuyển sinh đại học đợt 1 năm 2023 và so sánh với năm 2022. Cụ thể như sau:

Bộ GD&ĐT công bố số liệu thống kê tuyển sinh đại học đợt 1 năm 2023.

Năm nay, số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT là 1.002.100, trong đó có 660.258 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, chiếm 65,9%.

Số thí sinh trúng tuyển đợt 1 là 612.283, chiếm 61,1% so với thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT và chiếm 92,7% so với số thí sinh đăng ký xét tuyển.

Số thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 trên hệ thống là 494.488, chiếm 49,3% so với số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT và chiếm 80,8% so với số thí sinh trúng tuyển đợt 1 trên hệ thống. Năm nay, số thí sinh xác nhận nhập học so với số thí sinh trúng tuyển ít hơn so với năm 2022. Năm ngoái, tỷ lệ này là 81,6%.

Việc xác nhận nhập học là yêu cầu bắt buộc với tất cả thí sinh nếu có nguyện vọng theo học tại trường nơi mình có nguyện vọng trúng tuyển.

Mỗi trường đại học có kế hoạch nhập học riêng và sẽ gửi thông báo cho thí sinh qua email, số điện thoại hoặc giấy báo trúng tuyển. Vì vậy, sau khi xác nhận nhập học trên hệ thống, các em cần thường xuyên xem, kiểm tra email để biết thông tin tài khoản nhập học, thủ tục nhập học và làm theo hướng dẫn của các trường.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh không xác nhận nhập học trong thời gian quy định, nếu không có lý do chính đáng, coi như từ chối cơ hội học tập. Với thí sinh không trúng tuyển đợt 1, các em có thể tham gia các đợt xét tuyển bổ sung nếu đủ điều kiện, theo thông báo trên trang tuyển sinh của các cơ sở đào tạo.

Sau ngày 9/9, các cơ sở đào tạo có thể thông báo tuyển sinh đợt bổ sung. Thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 cần theo dõi thông tin từ các trường để kịp thời đăng ký dự tuyển đúng thời gian quy định. Thời gian tổ chức xét tuyển các đợt bổ sung diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12/2023.

Khi trúng tuyển và làm thủ tục nhập học, thí sinh sẽ cần chuẩn bị những giấy tờ cơ bản sau: Giấy báo nhập học (bản chính); Sơ yếu lý lịch học sinh - sinh viên (hồ sơ trúng tuyển); Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (hoặc tương đương) với thí sinh tốt nghiệp năm 2023; Bằng tốt nghiệp THPT (bản chính và bản sao công chứng) với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2023; Học bạ THPT (bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu); Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân (bản sao có công chứng), sổ đoàn viên; Bản sao Giấy khai sinh; Phiếu khám sức khỏe; Hồ sơ, giấy chứng nhận ưu đãi, ảnh thẻ 3×4.

Riêng các thí sinh nam cần nộp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự cấp (bản sao).