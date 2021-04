Tuyên án tử hình 2 kẻ vận chuyển gần 40 kg ma túy qua biên giới

(VTC News) -

Chiều 1/4, TAND tỉnh An Giang tuyên án tử hình 2 bị cáo An Ngọc Hà (36 tuổi, trú tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Đức Tài (21 tuổi, trú tại huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Hai bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 20h10, ngày 8/5/2020, Tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực bờ sông Bình Di, ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang thì phát hiện An Ngọc Hà, Nguyễn Đức Tài và Ngao (không rõ họ địa chỉ) đi xuồng máy từ Campuchia về Việt Nam.

3 người này mang theo các bọc nylon màu đen có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy nên tổ công tác tiếp cận. Lúc này, cả nhóm lên xe ôm và chạy đến khu vực tổ 23, ấp Tân Khánh rồi lên ô tô biển số 67A-050.67 được Ngao thuê trước đó.

Cả ba tiếp tục chạy về hướng huyện An Phú. Khi đến khu vực chợ Đồng Ky (thuộc xã Quốc Thái), cả nhóm bỏ lại các bọc nylon màu đen rồi xuống xe bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi bắt giữ được Hà, Tài, còn Ngao tẩu thoát.

Kiểm tra xe ô tô biển số 67A-050.67, lực lượng chức năng phát hiện 6 bọc nylon màu đen chứa 39,73kg ma túy dạng Methamphetamine.

Đến ngày 15/5/2020, Hà, Tài bị khởi tố điều tra. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý Ngao.