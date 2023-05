Tùng Dương khiến khán giả bất ngờ vì vừa hát opera lại chuyển ngay sang nhạc trẻ

(VTC News) -

Lễ hội âm nhạc quốc tế Hoa Sen SoundFest 2023 vừa diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt, thu hút hơn 30 nghìn khán giả. Tại đêm nhạc, ca sĩ Tùng Dương gây ấn tượng khi thể hiện loạt ca khúc hit của mình,

Ngoài ra, Tùng Dương còn kết hợp với giọng ca opera nổi tiếng Liviu Indricau với ca khúc O Sole Mio và hòa giọng cùng ca sĩ Irina Baiant với ca khúc The Phantom Of The Opera.

Là nghệ sĩ đã kết hợp với rất nhiều giọng ca quốc tế nên Tùng Dương cho biết bản thân rất hiểu thế mạnh của họ và để hát một ca khúc mà cả hai có sự ăn ý, hòa hợp thì cần sự lắng nghe và tập luyện với nhau. Nam ca sĩ cho biết các ca sĩ đến từ nước bạn có sự nhạy cảm rất tốt khi hát đơn ca và song ca, có thể “nâng” nhau lên khi trình diễn.

Tùng Dương đọ giọng cùng giọng ca nổi tiếng Liviu Indricau.

Đặc biệt, nam ca sĩ còn thể hiện bản hit đình đám Bên trên tầng lầu với một phong cách đặc biệt. Được biết, Tùng Dương và chủ nhân bản hit này – Tăng Duy Tân là anh em họ của nhau.

Chia sẻ về quyết định sẽ thể hiện ca khúc của em họ trên sân khấu, nam ca sĩ nói: “Tôi chọn bài hát này bởi vì Tăng Duy Tân là em họ của mình. Tăng Duy Tân có nói với tôi rất nhiều lần là tại sao anh không cover bài hát này theo style của anh để bài hát của em được thêm nhiều màu sắc. Tôi có nói là anh sẽ hát cover bài này của em trong một dịp đặc biệt. Mới hứa như vậy với Tăng Duy Tân, cuối cùng thì ngày này đã đến và đây chính là dịp đặc biệt để tôi được cất tiếng hát của mình với một bản phối rất máu lửa”.

Nam ca sĩ thừa nhận con người của mình ngoài đời và trên sân khấu là hoàn toàn khác biệt.

Trên sân khấu Tùng Dương là một nghệ sĩ chuyên nghiệp với thần thái ma mị, lạnh lùng thì con người thật của anh ngoài đời lại rất dễ gần. Chia sẻ về sự khác biệt này, Tùng Dương hài hước cho hay: “Khán giả sẽ luôn bất ngờ về một Tùng Dương. Ở ngoài đời, tôi rất hài hước. Tôi thích sự hài hước trong cuộc sống và lúc nào cũng muốn mang đến cho mọi người cảm giác dễ chịu, dễ mến và làm hài hòa cảm xúc bởi ngoài kia cuộc sống đã rất mệt mỏi, nặng nề.

Còn trên sân khấu việc, tôi hóa thân hết mình vào vai diễn, vào ca khúc của mình để làm sao mình được sống trong tác phẩm đó. Chính vì thế, mọi người có thể thấy Tùng Dương khó gần bởi tôi trân trọng giá trị nghệ thuật tuyệt đối khi đứng trên sân khấu”.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng tiết lộ anh là con người luôn sáng tạo và luôn biết ơn những người đã đi trước. “Mình sống quyết liệt với tôn chỉ nghệ thuật rất cao, không bao giờ được thỏa mãn với chính mình thì mới phát triển được”, Tùng Dương bộc bạch.

