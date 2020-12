Tưng bừng đón 2021 với chuỗi sự kiện siêu khủng tại Phú Quốc United Center

(VTC News) -

Là siêu tổ hợp giải trí và nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á với vẻ hoang sơ quyến rũ, Phú Quốc United Center nổi danh là “vũ trụ” Giải trí - Nghỉ dưỡng - Lễ hội không ngủ độc nhất vô nhị với chuỗi sự kiện đón 2021 hoành tráng, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thăng hoa như một Las Vegas thứ hai.

Bùng nổ xúc cảm cùng chuỗi sự kiện lễ hội tại Phú Quốc United Center

Điểm nhấn đầu tiên không thể bỏ qua trong hành trình du hí đảo Ngọc dịp cuối năm là Wonder Shows tại Công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam – hàng đầu Châu Á VinWonders. Sau những khoảnh khắc chinh phục hàng chục thử thách “thót tim” lớn nhỏ, hay chuyến phiêu lưu đến những vùng đất kỳ bí, du khách có thể thỏa sức mua sắm, thưởng thức ẩm thực và vui chơi trong phiên chợ Giáng Sinh Wonder Xmas từ 24-26/12. Nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ được tổ chức như các màn biểu diễn nghệ thuật độc đáo, chuỗi gian ẩm thực đường phố đầy màu sắc và hoạt động thả bóng bay gửi gắm những ước mơ và lời chúc an lành.

Hành trình trải nghiệm mùa lễ hội cuối năm tại bắc đảo Ngọc càng thêm hấp dẫn với không gian ngập tràn tình yêu của chương trình Happy Wonder Year tối 31/12. Lần đầu tiên tại VinWonders Phú Quốc, du khách có thể thả hồn mình trong những giai điệu yêu thích, hồi hộp trở thành người may mắn duy nhất chiến thắng trong loạt trò chơi thú vị. Thực khách cũng sẽ không khỏi trầm trồ với yến tiệc nướng hải sản hảo hạng chỉ từ 400.000 đồng/khách hội tụ dư vị ẩm thực đặc trưng của Bắc đảo được các đầu bếp khéo léo chế biến.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện lễ hội tại Phú Quốc United Center là đêm tiệc đếm ngược đến năm mới 2021 với quy mô hàng nghìn khách sẽ được tổ chức trên Bãi Dài thuộc Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc - nơi được mệnh danh một trong những “bãi biển đẹp nhất thế giới”. Dàn sao đình đám như Phương Linh, Phương Vy, Hà Lê, Hoàng Quyên, Hoàng Phương, Thủy Bùi, Gigi Hương Giang… sẽ hòa giọng cùng dàn nhạc giao hưởng Maius Philharmonic. Kéo dài 6 tiếng liên tục, đêm Countdown Party Phú Quốc 2021 sẽ là bữa tiệc thế kỷ của âm thanh và ánh sáng khủng bậc nhất Việt Nam.

Giữa cảnh sắc thiên nhiên tráng lệ với hoàng hôn dát vàng trên triền cát trắng, tiệc buffet thượng hạng với tôm hùm, cá ngừ vây xanh, gan ngỗng Pháp áp chảo, sashimi tươi rói hay BBQ Hàn Quốc cùng đồ uống không giới hạn sẽ làm xiêu lòng bất cứ tâm hồn sành ăn nào. Đặc biệt, một xe máy điện VinFast Klara đang đón đợi chủ nhân trong màn bốc thăm trúng thưởng hấp dẫn. 2020 trôi qua với nhiều thách thức, đã đến lúc bạn sát lại gần những người thân, hay thư thả tựa vào vai người ấy chiêm ngưỡng màn pháo hoa lộng lẫy trên bầu trời nhung đêm lấp lánh tinh tú nồng vị gió biển.

Phú Quốc United Center mùa đẹp nhất năm khởi nguồn cho vạn điều may mắn

Bên cạnh chuỗi sự kiện chào đón năm mới ấn tượng, Phú Quốc đưa những tâm hồn đam mê xê dịch lạc bước vào hệ sinh thái nghỉ dưỡng và giải trí tất cả trong một Vinpearl và VinWonders với nhiều lựa chọn cho cả gia đình hay nhóm bạn thân.

Kỳ nghỉ dưỡng cùng gia đình và người thân chưa bao giờ thảnh thơi và trọn vẹn đến thế với dịch vụ được Vinpearl “đặt – để” như ý theo mọi nhu cầu. Cùng nhau thưởng thức tiệc nướng ngoài trời tại villa hay ẩm thực lễ hội đặc sắc, tận hưởng spa trên mặt hồ, cùng đắm chìm trong những bộ phim Giáng sinh yêu thích tại Rạp chiếu phim bãi biển và đặc biệt là những trải nghiệm giải trí đặc sắc và vui bất tận tại đây.

Du khách có thể bắt đầu chuyến hành trình với chuyến khám phá VinWonders bậc nhất châu Á. Sở hữu 6 phân khu riêng biệt, “vùng đất thần tiên” gợi nên những câu chuyện huyền bí về các nền văn minh trong truyền thuyết qua vô vàn thử thách mạo hiểm hay top 5 khu thủy cung kỷ lục thế giới. Song song những màn biểu diễn âm nhạc đỉnh cao, du khách còn được hòa mình vào nhiều hoạt động lễ hội đậm chất Tây phương như lễ hội hóa trang náo nhiệt, tiết mục ảo thuật và sở hữu ngay cho mình những tấm hình “check-in” vạn người mê.

Ghé Phú Quốc, đừng bỏ lỡ trải nghiệm “nhốt người thả thú” tại Vinpearl Safari! Mở ra trước mắt du khách là lăng kính khám phá trọn vẹn thiên nhiên hoang dã cùng không gian sống của hàng trăm loài động vật quý hiếm.

Sau thời gian rong chơi thỏa sức, thỏa nguyện với chuyến vi vu bất tận các khu vui chơi không giới hạn, du khách có thể tận hưởng những ly vang sóng sánh, những món ăn tinh tế được chế biến tại thiên đường ẩm thực và mua sắm Almaz. Với phong vị quốc tế và hàng chục thương hiệu nổi tiếng, bữa tiệc đón năm mới càng thêm vẹn tròn hương vị, chắn chắn sẽ chinh phục mọi khẩu vị khó tính.

Cuối cùng đừng quên thử vận may tại Corona Casino - “Vegas” thu nhỏ đầu tiên dành cho người Việt rộng gần 20.000m2 với hàng trăm bàn chơi hiện đại bậc nhất trong lòng quần thể Vinpearl Phú Quốc. “Đỏ tình” – đỏ ví là khởi đầu may mắn cho một năm mới rủng rỉnh hầu bao, rộn ràng niềm vui đang chờ đón du khách tại thiên đường nghỉ dưỡng giải trí ngập tràn cảm hứng này./.