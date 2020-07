Tử vi ngày 10/7 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải có thay đổi về công việc

Bạch Dương (21/3-19/4)

Bạn có một ngày khá bận rộn nhưng không áp lực. Việc lên kế hoạch hợp lý sẽ giúp bạn cân bằng tốt thời gian dành cho công việc và gia đình. Tình hình tài chính suy giảm, vì vậy bạn nên cố gắng chi tiêu tiết kiệm. Chuyện tình cảm khởi sắc, những người độc thân có cơ hội gặp được nửa kia phù hợp. Sức khoẻ ổn định.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Nhiều rắc rối trong công việc khiến bạn lo lắng, tuy nhiên, do được quý nhân giúp đỡ nên mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết ổn thoả. Về tài chính, nguồn thu nhập của bạn được cải thiện, cuộc sống nhờ vậy mà được đảm bảo. Về tình cảm, do quá bận rộn trong công việc nên không còn nhiều thời gian dành cho đối phương. Tuy nhiên, bạn may mắn gặp nửa kia tâm lý, yêu thương bạn hết mực.

Song Tử (21/5-21/6)

Với tinh thần tập trung cao độ, công việc của bạn tiến triển đều đặn, hiệu quả tăng lên đáng kể. Nhu cầu chi tiêu của bạn tăng cao khiến túi tiền hao hụt đi rất nhiều, gánh nặng kinh tế tăng lên. Chuyện tình cảm không được thuận lợi, bạn có thể vội vàng đưa ra quyết định không đúng đắn.

Cự Giải (22/6-22/7)

Một số thay đổi trong công việc khiến bạn mất khá nhiều thời gian để thích nghi, chỉ cần thiếu một chút tập trung, mọi việc cũng có thể đã đi quá xa, khó lòng sửa chữa. Tình hình tài chính ổn định, tuy nhiên bạn vẫn nên siết chặt chi tiêu, cố gắng tiết kiệm tiền bạc cho những dự định tương lai. Về tình cảm, hãy nhìn vào thực tế. Nếu không còn tình cảm với đối phương, hãy giải thoát cho họ.

Sư Tử (23/7-22/8)

Công việc khá suôn sẻ, bạn gặp được những người đáng tin cậy để hợp tác, cơ hội thăng tiến ttăng lên. Tình hình tài chính khởi sắc, thu nhập được cải thiện rõ rệt. Vận trình tình cảm tươi sáng, các cặp đôi tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau, mối quan hệ ngày càng khăng khít, hướng tới gắn bó lâu dài.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ, bạn vô cùng áp lực và có thể không hoàn thành đúng thời hạn. Nên lên kế hoạch thật cụ thể, tập trung tinh thần tối đa mới có thể thành công. Bên cạnh việc chi tiêu tiết kiệm, bạn cũng cần tìm cho mình công việc làm thêm hoặc khoản đầu tư mới để cải thiện thu nhập. Về tình cảm, những người độc thân có thể được người thân, bạn bè giới thiệu cho vài đối tượng gặp gỡ.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Một vài rắc rối trong công việc khiến bạn tiêu tốn khá nhiều sức lực và năng lượng để xử lý. Bạn có nhiều cơ hội để kiếm tiền, vì vậy hãy cố gắng nắm chắc nhé. Chuyện tình cảm hài hòa, những người độc thân có thể tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình.

Bọ Cạp (24/10-21/11)

Công việc tương đối ổn định, tuy nhiên bạn vẫn chưa thể thỏa mãn những mong ước của mình. Tình hình tài chính suy giảm, nhiều khoản chi phát sinh bất ngờ khiến bạn đau đầu. Do quá bận rộn, bạn không còn nhiều thời gian để quan tâm tới nửa kia khiến họ buồn lòng.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Bạn có những quyết định vội vàng trong công việc. Nếu không suy nghĩ thấu đáo, bạn có thể phải hối hận sau này. Nhờ biết cách quản lý tài chính mà đời sống của bạn được đảm bảo, không phải lo lắng tới chuyện chi tiêu. Bạn nên quan tâm nhiều hơn tới gia đình, người yêu thay vì dành toàn bộ thời gian cho công việc. Nếu chưa sẵn sàng cho hôn nhân, nên sống một mình để tránh gây tổn thương cho người khác.

Ma Kết (22/12-19/1)

Bạn dường như không hài lòng với công việc hiện tại, cần điều chỉnh lại thái độ cũng như phương pháp làm việc. Tình hình tài chính ổn định, thu nhập được cải thiện đôi chút, giúp bạn đảm bảo chất lượng cuộc sống. Về tình cảm, bạn chìm đắm và mù quáng trong tình yêu, phụ thuộc quá nhiều vào nửa kia của mình.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Công việc có dấu hiệu bị trì hoãn, bạn cảm thấy lúng túng, mất bình tĩnh khi có vấn đề phát sinh. Hãy thận trọng hơn với các quyết định liên quan tới tiền bạc, kể cả việc đầu tư hay chi tiêu. Vận trình tình cảm tươi sáng, bạn có nhiều thời gian để bên cạnh gia đình và người thương. Bảo Bình độc thân có nhiều cơ hội tìm thấy ý trung nhân của mình.

Song Ngư (19/2-20/3)

Sự thiếu tập trung, nghiêm túc, tinh thần sao nhãng có thể sẽ khiến bạn gặp phải một vài rắc rối với đồng nghiệp và lãnh đạo cơ quan. Tình hình tài chính ổn định, bạn cân bằng rất tốt về các khoản thu và chi. Tình cảm khá trầm lắng, những người độc thân không có nhiều cơ hội thoát "ế". Sức khoẻ ổn định, lưu ý uống nhiều nước, sinh hoạt điều độ.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo