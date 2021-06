Từ ngày mai, người về Long An từ nơi đang giãn cách xã hội phải cách ly trả phí

(VTC News) -

Ngày 4/6, UBND tỉnh Long An ra Công văn số 5183 về việc áp dụng các biện pháp quản lý đối với trường hợp từng đến, trở về từ các địa phương áp dụng Chỉ thị số 15 của Thủ tướng.

Theo đó, bắt đầu từ 0h ngày 5/6, những người từng đến, về từ các điểm dịch theo thông báo của Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố; người không có hộ khẩu tại Long An khi về Long An sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung đủ 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đủ 4 lần.

Từ 0h ngày 5/6, người về Long An từ nơi đang giãn cách xã hội phải cách ly trả phí. (Hình minh họa)

Người bị cách ly tập trung tự chi trả các chi phí liên quan đến cách ly tập trung, kể cả chi phí xét nghiệm COVID-19.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức cách ly y tế tại nhà theo chỉ đạo trên, đảm bảo phân công lực lượng quản lý, giám sát nghiêm ngặt, đúng quy định. Trường hợp để người bị cách ly rời khỏi nhà và làm lây lan dịch bệnh thì Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với người là chuyên gia và công nhân lao động, UBND tỉnh Long An giao các cơ quan chức năng tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng TP.HCM thống nhất phương án quản lý, giám sát đối với lịch trình di chuyển của công nhân lao động từ nhà (ở Long An) đến công ty làm việc (ở TP.HCM) và ngược lại, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ và an toàn.

Long An cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan nhà nước của tỉnh trong thời điểm này hạn chế thấp nhất việc đi công tác ngoài tỉnh, nhất là các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16.

Người làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, sản phẩm, hàng hóa… phải thực hiện đầy đủ 5K, khai báo y tế, lịch trình di chuyển và phải có giấy xác nhận đã xét nghiệm SARS-CoV-2 còn hạn sử dụng thì mới được vào Long An.

Bên cạnh đó, tỉnh Long An vẫn yêu cầu tiếp tục tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không cần thiết. Riêng các cơ sở dịch vụ nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống, giải khát trên địa bàn tỉnh đã yêu cầu tạm dừng trước đó nay được hoạt động trở lại nhưng chỉ được phục vụ mang về, không được phục vụ tại chỗ.