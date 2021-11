Từ Hy Viên ly hôn, khối tài sản khổng lồ được phân chia thế nào?

(VTC News) -

Sáng 22/11, trang Sohu dẫn nguồn tin từ truyền thông Đài Bắc Trung Quốc cho biết, nữ minh tinh Từ Hy Viên đệ đơn xin ly hôn đại gia Uông Tiểu Phi lên Tòa án quận Đài Bắc từ đầu tháng 11. Ngôi sao "Vườn sao băng" thuê luật sư Lại Phương Ngọc, người rất nổi tiếng trong các vụ giành quyền lợi cho phụ nữ, để giải quyết việc phân chia tài sản, giành quyền nuôi con.

Theo truyền thông xứ Đài, Uông Tiểu Phi phân chia tài sản do hai bên đứng tên. Theo đó, trong số tài sản của họ có ba ngôi nhà trị giá 600 triệu Đài tệ (21,5 triệu USD) do từ Hy Viên đứng tên. Còn khách sạn trị giá 350 triệu Đài tệ (12,5 triệu USD) ở đảo Đài Loan do doanh nhân họ Uông nắm giữ. Ngoài những bất động sản lớn này, hai vợ chồng cũng đang cân nhắc việc phân chia những tài sản khác. Các nguồn tin cho biết, họ gần như đã đạt được sự đồng thuần trong việc phân chia khối tài sản lớn trị giá hàng tỷ nhân dân tệ.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi.

Cặp vợ chồng nổi tiếng có chung 2 người con, một gái và một trai. Trước đây Từ Hy Viên từng tuyên bố: "Nếu ly hôn, hai con nhất định do tôi chăm sóc".

Thông tin vợ chồng Từ Hy Viên - Uông Tiểu Phi rạn nứt đã có từ lâu dù người trong cuộc không thừa nhận. Đến đầu tháng 6/2021, Từ Hy Viên tuyên bố: “Thủ tục ly hôn đang được tiến hành. Tôi sẽ không bình luận gì về phát ngôn và động thái của anh ấy”. Trả lời báo chí về động thái này của vợ, doanh nhân họ Uông nói: “Tôi không biết”. Sau đó trong bài đăng trên Weibo, anh viết: “Vì lo lắng cho gia đình mình, tôi đã nói một số điều tồi tệ vào ngày hôm qua. Cảm xúc của tôi dễ bị kích động trong thời kỳ dịch bệnh này. Tôi hy vọng gia đình tôi có thể khỏe mạnh và an toàn”.

Mẹ chồng và mẹ đẻ của Từ Hy Viên cũng phủ nhận chuyện hai người ly hôn, coi tuyên bố của nữ diễn viên chỉ là lời nói trong cơn nóng giận.

Cách đây hơn 1 tuần, truyền thông phát hiện, sau thời gian sang Đài Loan để cứu vãn hôn nhân, Uông Tiểu Phi đã trở lại Bắc Kinh. Trên trang cá nhân, anh xóa các thông tin liên quan đến Từ Hy Viên, phần giới thiệu bản thân ghi là "Cha của Tiểu Nguyệt". Động thái này được cho là cách doanh nhân họ Uông ngầm khẳng định đã không còn liên hệ với Hy Viên.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi kết hôn năm 2011 sau 49 ngày yêu. Nữ diễn viên từng kể, vợ chồng cô hay cãi nhau do tính cách và quan điểm sống khác biệt, chồng cô nóng tính, hay mất kiểm soát: "Anh ấy quá giỏi tranh cãi, giỏi giảng đạo lý. Tôi không nói lại được nên mỗi lần anh ấy bắt đầu cãi, tôi sử dụng chiêu 'chiến tranh lạnh".