Hậm hực vì được trai Tây làm quen

Na đỏ mặt kể:

- Lúc nãy đang đứng ở trạm xe buýt, có một anh Tây đẹp trai đến làm quen với tớ cậu ạ.

Cô bạn háo hức:

- Rồi sao nữa, có xin số điện thoại gì không?

Na lắc đầu:

- Tớ có giỏi tiếng Anh đâu. Lúc đó tớ chỉ lúng túng nói được mỗi câu: 'I am sorry, my English so bad'.

Cô bạn nghe vậy liền ôm trán kêu:

- Trời ạ, không nói được tiếng Anh thì cũng phải biết dùng ngôn ngữ hình thể chứ. Rồi anh ta có nói gì nữa không?

Na hậm hực:

- Hình thể cái gì chứ. Cậu biết hắn ta nói gì với tớ không, hắn bảo: 'Đấy em thấy chưa, không biết tiếng Anh thiệt thòi lắm. Bên anh có chương trình xóa mù tiếng Anh cấp tốc với người bản xứ, đặc biệt đang giảm giá đến 50%'.

- !!!