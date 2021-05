Truy nã kẻ bắn chết chủ nợ ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 13/4, Công an TP Hà Nội gửi thông tin cho báo chí về việc truy nã Đặng Trần Kỳ (SN 1989, trú tại xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ) về tội "Giết người".

Theo điều tra, Đặng Trần Kỳ và ông Đặng V. (SN 1977, trú tại huyện Chương Mỹ) có do mâu thuẫn liên quan đến chuyện vay tiền. Khoảng 10h ngày 18/4/2020, tại thôn Lương Xá (xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ)), Kỳ dùng súng bắn đạn ghém vào đầu và các vị trí khác trên người ông V. khiến nạn nhân bị thương nặng.

Đặng Trần Kỳ bị truy nã về tội "Giết người". (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 21/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Trần Kỳ về tội "Giết người", nhưng Kỳ đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 7/7/2020, Công an huyện Chương Mỹ ra quyết định truy nã bị can đối với Đặng Trần Kỳ về tội "Giết người"

Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đề nghị người dân nếu phát hiện Đặng Trần Kỳ thì báo ngay cho đơn vị này hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để cung cấp thông tin. Công an cũng yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.