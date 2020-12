Truy nã đối tượng lăng mạ, tấn công cảnh sát

Ngày 23/12, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang truy nã đối tượng Bùi Huy Hoàng (SN 1988, trú tại phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, tối 7/6, Hoàng đi uống rượu rồi về nhà và xảy ra mâu thuẫn với người thân. Do không kiềm chế được, Hoàng đã chửi bới và đập phá đồ đạc trong nhà.

Chân dung và quyết định truy nã Bùi Huy Hoàng của Công an quận Đống Đa.

Ngay sau khi nhận được tin trình báo của gia đình, tổ công tác của Công an phường Ngã Tư Sở đã đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Khi thấy lực lượng Công an, Hoàng đã có hành vi lăng mạ và tấn công cán bộ Công an phường Ngã Tư Sở. Trước hành vi manh động của đối tượng, tổ công tác đã khống chế và đưa về trụ sở để xử lý theo quy định.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ, ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Huy Hoàng về tội Chống người thi hành công vụ.

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Bùi Huy Hoàng.

Công an quận Đống Đa khuyến cáo người dân nếu phát hiện đối tượng có thể báo ngay cho Công an quận Đống Đa (SĐT: 0912049116), Tổng đài 113 Công an thành phố Hà Nội hoặc công an sở tại. Đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra cũng yêu cầu Bùi Huy Hoàng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.